Nacional 24-05-2019

Huawei hace un llamado a la calma a sus usuarios: Los smartphones “se podrán usar con total normalidad”

En chile son muchos los usuarios de smartphones Huawei. Según la encuesta de la agencia GFK, Huawei tiene un 27.4% del mercado chileno, lo que es un número bastante grande si se considera que la marca comenzó recién en 2013 a vender celulares en Chile.



Por lo mismo, todo el tema del corte de la relación de la gigante tecnológica con Google y con algunas otras firmas estadounidenses ha generado algún temor por parte de sus usuarios.



La pregunta que todos se hicieron fue ¿qué pasará con mi smartphone Huawei?

La respuesta a esto la dio la propia Huawei, haciendo un llamado a la calma a sus usuarios. Y es que para quienes ya tienen un smartphone de la marca, incluso para los que quieren comprar un modelo que ya está en el mercado no les pasará absolutamente nada.



Declaración oficial de Huawei:



“Los productos de Huawei existentes, es decir los que ya se vendieron y los que están actualmente a la venta y en inventario, se podrán usar con total normalidad y no se verán afectados. Asimismo, éstos podrán seguir utilizando y actualizando los servicios de Google como Google Play, Gmail, etc. De igual manera, estos dispositivos seguirán recibiendo las actualizaciones de los Parches de Seguridad de Google y podrán actualizar sin problema alguno todas las aplicaciones disponibles en Google Play, incluyendo todas las aplicaciones de terceros.”