Nacional 13-01-2018

Huechuraba congela permisos de edificación y fijan altura de seis pisos en plan regulador

La Municipalidad de Huechuraba congeló los permisos de edificación y fijó una altura máxima de seis pisos en en plan regulador comunal, pues "no aceptaremos la destrucción de nuestros barrios residenciales". La modificación contempla la definición de dos alturas en Pedro Fontova y las zonas aledañas a la avenida El Salto: seis pisos para avenidas principales y cuatro pisos para calles y pasajes interiores. De acuerdo al municipio, éste incluye aquellos terrenos que, pese a estar ubicados en avenidas principales, tienen una extensión de fondo de más de 100 metros que es el límite para construir con 6 pisos de altura. Actualmente, las zonas definidas como saturadas son Santa Rosa de Huechuraba, Pedro Fontova y Santa Marta, zonas residenciales y de comercio y oficinas, por lo que están afectos al congelamiento de permisos de edificación y a la modificación. El alcalde Carlos Cuadrado Prats dijo que "no permitiremos la depredación de nuestro territorio, no aceptaremos la destrucción de nuestros barrios residenciales". "El mundo privado debe someterse a la ley y hacer lo que el Estado y los municipio han planificado como desarrollo futuro del territorio", añadió. El jefe comunal señaló que "nadie puede sentirse sorprendido de que defendamos un proyecto colectivo de bienestar social", pues las decisiones adoptadas, completó, están consideradas en su programa de administración municipal.