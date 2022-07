Nacional 23-07-2022

Huechuraba: Oriente no puede cobrar peaje sin tener patente comercial

La Municipalidad de Huechuraba anunció que la Sociedad Concesionaria

Vespucio Oriente S.A. fue notificada de que no puede iniciar el cobro de telepeaje, por no contar con la respectiva patente comercial.

Según el alcalde Carlos Cuadrado, "de acuerdo a nuestros registros y sistemas, la empresa no cuenta con patente comercial en la comuna, por lo que no puede iniciar el cobro del pórtico del telepeaje ubicado en la bajada de La Pirámide".

Así, agregó, si la autopista AVO insiste en iniciar el cobro junto con su inicio de operaciones, previsto para este fin de semana, se cursarán las infracciones correspondientes.

"Si procede al cobro, sin contar con la autorización municipal y el pago de los permisos establecidos en la Ley de Rentas Municipales y demás normativas vigentes, se expone a multas e incluso a la clausura del pórtico", aseguró.

Cuadrado dijo que Huechuraba seguirá desplegando "todos sus esfuerzos" para que la operación de AVO no implique perjuicios para la comunidad.

"Yo defiendo a los ciudadanos de la zona norte y a los habitantes de la comuna, por tanto, no trepidaremos en multar y clausurar, por parte del municipio, ese pórtico, si insisten en la voluntad de cobrar a partir de este sábado", aseveró la autoridad comunal.