Nacional 17-02-2017

Huelga en Escondida: Gobierno afirma que "no les corresponde mediar en estas circunstancias"

La ministra del Trabajo se reunió con el sindicato de la minera, quienes respondieron a las acusaciones de la compañía asegurando que "no somos vándalos, no vamos a destruir una empresa que la hemos construido nosotros mismos".

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, y el subsecretario de la cartera, Francisco Javier Díaz, recibieron este jueves en audiencia al Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida, que se mantienen en paro desde hace una semana. Tras el encuentro, la titular la cartera afirmó "que no le corresponde al Ministerio del Trabajado mediar en estas circunstancias", ya que "siempre los procesos al interior de la empresa deben solucionarse a través de un diálogos fructífero entre empleador y trabajadores. Esta es una situación igual que muchas otras". Por su parte, el vocero de los trabajadores de la minera, Carlos Allendes, respondió a las acusaciones de la compañía asegurando que "no somos vándalos. Somos trabajadores, no vamos a destruir una empresa que la hemos construido nosotros mismos".