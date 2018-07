Nacional 29-07-2018

Huenchumilla afirma que declaración de Luchsinger fue «determinante» para otorgar permiso a Celestino Córdova

El senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla (DC), valoró la decisión del Gendarmería que autorizó al machi Celestino Córdova la posibilidad de salir temporalmente del penal de Temuco para renovar su rehue. A juicio del ex intendente de la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet, «éste era un tema político urgente que requería una decisión del Gobierno y a mí me parece positivo que el Gobierno haya resuelto de esta manera una solicitud de naturaleza religiosa que tenía el machi Celestino Córdova». El parlamentario falangista reconoció que existía «un problema cultural» ante la opinión pública porque no se comprendía esta solicitud que realizaba el condenado a 18 años de prisión por el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. «Aquí no se trataba de pedir un pronunciamiento sobre la sentencia o sobre el cumplimento de la pena, sino que se basa estrictamente en una cuestión religiosa de lo que significa un machi y su rehue en la cultura mapuche», subrayó Huenchumilla. El senador dijo en ese sentido que la declaración del hijo del matrimonio fallecido, Jorge Luchsinger, fue «determinante» para que se pudiera dar esta autorización. Esto luego de que él señalara que como familia no se oponían en favor de la «paz en La Araucanía»: «Él conoce las comunidades y en consecuencia sabe cuál es la naturaleza de un machi y su rehue», sostuvo el legislador