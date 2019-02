Opinión 14-02-2019

Huidizo

Yo que tenía color gris en mi vestuario y en mi sangre

Hasta que llegue a la casa de las hojas y del sol

Entonces bebí de la sangre del copihue

Y mi vestido fueron las raíces de color

mi armadura se tejió de quilas y colihues

sobre la mullida hojarasca que mis pies calzaron

encontré el amor de las musas de los bosques

y aprendí del canto de las frías aguas montaraces

que bajan de los eternos ventisqueros.

Entonces no quise regresar al ruido y la pendencia

al cobro por respirar la contaminación y el excremento

a la destrucción por la codicia disfrazada.

Me transfiguré en extraña ave desplumada

por no bailar sus estrafalarias melodías

ni rugí al son de los motores y los bancos.

Como caracol escondí mi sintonía

me cubrí con la piel y la sabiduría de la sierpe

me volví río para irme cantarino y saltimbanqui

sacándole el quite a la basura y a las rocas.

Preferí darle vida a los sencillos pececitos

transformar la fría nieve en cálidas canciones de los boldos

fui un árbol retorcido, un asustadizo tucúquere

mis ojos fueron candelillas por las noches.

Mi reclamo es vuelo rasante de queltehue

El insecto palo me ha enseñado su prudencia

Y el saltamontes a brincar sobre los charcos venenosos:

el pensar es el arma poderosa del insecto.





POESÍA DE JOSECULMEN