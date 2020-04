Deporte 19-04-2020

Humo albirrojo: Jugadores aceptaron propuesta del pago de marzo en dos cuotas



Gracias al aporte municipal se logró pagar el 60% de los sueldos y el resto a fin de mes

Parece increíble como todo lo que se había planificado en la previa del inicio del torneo se derrumbó de la noche a la mañana. Eso grafica el momento actual que viven los albirrojos. Tenemos que ser claros, aquí no hubo gestión de nadie, si no fuera por el aporte municipal la máquinita albirroja se iba a pique. Algunos abandonaron la embarcación cuando llegaba la tormenta. Como lo dijo el presidente de Deportes Linares “agradecer la gestión del alcalde Mario Meza y los concejales, que gracias a la subvención municipal nos permitió cancelar una parte del sueldo del mes de marzo y el resto lo gestionaremos a fin de mes. Afortunadamente llegamos a un acuerdo con el capitán Bastián Irribarra y los jugadores David Pérez y Lucas Mondaca, que fueron fundamentales para lograr este acuerdo con el plantel”. En relación al SIFUT, que había señalado que Linares no había cumplido con los jugadores, Marco Álvarez dijo que “ellos son un estorbo más que una ayuda, deberían ser lo contrario”.

“Estamos gestionando junto al Administrador Municipal, una ayuda social para los jugadores linarenses y sus familias, ante el escenario negativo de esta pandemia. Una vez más la Municipalidad a través del alcalde, concejales y personal municipal son vitales para mantener con vida al club desde el año 2016, Mario Meza, ha estado súper comprometido con el deporte”, agregó.

El timonel albirrojo fue sincero al decir que estaban con el agua hasta el cuello y ahora llega a la cintura, por lo menos salimos de la situación de marzo y lo que viene lo tenemos que seguir trabajando, pero esa será labor por parte de la empresa, ya que nuestra tarea era mediar en esta situación en torno a los sueldos del mes anterior, pero lo que viene tendrá que verlo el directorio de la Sociedad.

Una de las preguntas, fue qué pasa con los llamados accionistas, a lo que respondió el mandamás que “cuando parte la empresa hay un capital inicial que se compromete como accionista a ponerlo durante un cierto tiempo, en este caso es durante un año. Nosotros ya hemos cumplido con nuestro capital y ahora son ellos los que deben responder de aquí a lo que dice la ley que es a fin de año. Eso será materia de directorio donde vamos a decir lo que se debe cumplir, pero por lo pronto al igual que todas las empresas del país los saldos de este año 2020, serán negativos. La gente debe entender que vamos a salir todos perjudicados de esta crisis. Es de saber público que el capital inicial de esta sociedad es de 30 millones de pesos, de los cuales el 60% corresponden a 18 millones de pesos y el porcentaje del club es de 40%, vale decir 12 millones de pesos, nosotros ya hemos puesto nuestra parte, ahora es resorte de la empresa”.

PALABRAS DEL CAPITÁN

Desde Santiago, donde se encuentra el capitán de Deportes Linares, Bastián Irribarra, manifestó que “hemos llegado acuerdo con el pago del 60% del sueldo y el resto a fin de mes. Ya los dineros han sido depositados y corresponden a los sueldos de los compañeros. Prácticamente tuvimos que aceptar la forma en que se pagaría este mes, porque de otra forma no podía ser, ya que no estaban los recursos para pagar el cien por ciento de inmediato. Por eso como plantel preferimos que fuera así, para tener algo en estos momentos. Estamos preocupados por lo que viene el mes de abril no tenemos certeza de lo que pasará. Con la dirigencia habíamos quedado de culminar con este tema de marzo y después ver. Nosotros tenemos contrato y confiamos en quienes nos hicieron firmar”.

En la reflexión que nos queda es ¿qué habría pasado sin el Coronavirus, habrían existidos estos inconvenientes para pagar la planilla? No sé si la podrán sostener, son 15 millones de pesos mensuales. Entonces quedó claro que aquí no hubo una planificación. Queremos reiterar que esta planilla se pagará exclusivamente gracias al apoyo del municipio.

Creemos que el problema estuvo en prometer algo que no se iba a lograr, porque se está apostando al resultado, pero todos sabemos que el fútbol es juego y a veces no se da lo que uno desea.

Es de esperar que se apoye a los jugadores que el año pasado lograron el título y demostraron que son excelentes personas y que nos regalaron una alegría que quedó en la historia de los albirrojos.



