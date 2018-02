Crónica 23-02-2018

I Jornadas Musicales en el Museo: Tres días para ver, tocar, escuchar y experimentar

El evento que mezcla aprendizaje para músicos y amantes de la música termina este viernes 23 con un concierto de los participantes.



El Museo está vivo. Ese espacio que aparentemente guarda sólo tesoros invaluables en medio de un silencio absoluto y la tranquilidad de pasos lentos, ya no lo es tal. Se ha transformado en un lugar interdisciplinario, en donde diferentes artes convergen y se relacionan. Ya hemos visto casos como lanzamientos de libros, charlas de arqueología y medio ambiente, conciertos y funciones de cine con Felina, pero ahora –a diferencia de esas instancias en donde terminada la función se apagan las luces- se ha producido un evento en donde durante tres días se mezclan las clases, charlas y presentaciones; con públicos diversos que se intercambian a medida que pasan las horas.



Se trata de las I Jornadas Musicales que por estos días se realizan en el Museo de Arte y Artesanía de Linares. La idea fue de Cristóbal Tapia Albornoz, Director de la Orquesta de Cámara Mewlen de Linares, con el fin de generar un espacio para compartir entre músicos y amantes de la música.

Según cuenta Margarita Valenzuela Dabiké, Directora (s) del Museo, se han realizado “clases de violín, chelo, contrabajo, violonchelo, charlas de cómo abordar una partitura, de un Luthier sobre cómo cuidar un instrumento musical. Mientras por las tardes hay actividades para todo público y presentaciones en vivo”.

Para ello, se ha invitado a varios expositores de diversas ciudades del país, quienes enseñarán desde la experiencia en forma didáctica.



El cuanto al público este es bien variado, la directora cuenta que “han participado niños, hartos jóvenes principalmente, público que han venido a aprender sobre música, otros que ya tienen un grado de experiencia y vienen a perfeccionar su conocimiento”. Por las tardes -asegura- el público es más bien familiar.



Esta actividad también ha tenido el sentido inclusivo de integrar a otros públicos, como lo hizo este miércoles un grupo de la Fundación Rostros Nuevos, pertenecientes al Hogar de Cristo, quienes participaron de la charla de apreciación musical.



El humor y la comedia también fueron parte de este evento, a través de las “Bromas Musicales” se molestaron, respondieron intencionalmente con música y todo durante un concierto.



Margarita espera que iniciativas como esta se sigan repitiendo “La idea es integrar todas las artes, que se puedan comunicar, aprovechar todas las instancias. Nuestro slogan ya no es solamente un espacio de museo, ahora se ha transformado en un espacio cultural en donde intentamos albergar todo tipo de eventos culturales. En Linares no hay tantos espacios, así que ya que tentemos la una gran infraestructura, hay que aprovecharla y hacer muchas cosas. La idea es que la gente se apropie de este espacio, que sean ellos los dueños. La comunidad es la que tiene que apropiarse de este lugar”, comenta la actual directora del Museo de Linares.



Las I Jornadas Musicales terminan este viernes 23 a las 19:00 hrs. con un concierto familiar.