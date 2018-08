Crónica 08-08-2018

Iansa desvincula a 51 empleados y otros 226 terminan contrato en Linares

En el marco del proceso de cierre de la fábrica azucarera de Linares, dispuesto por el directorio de Iansa el jueves 26 de julio, la compañía ha dado inicio a la desvinculación de 51 trabajadores de su centro productivo.



Se trata de colaboradores permanentes de la compañía que realizaban principalmente labores de operaciones industriales.



Durante el fin de semana pasado terminaron su contrato 226 trabajadores de temporada (sujetos a contrato por obra o faena), que se desempeñaron en distintas actividades durante la campaña remolachera 2017-2018 en Linares.



En una declaración pública se indica que “sin duda, éste es el paso más doloroso de la decisión adoptada a fines de julio, porque representa el término de una historia de 60 años construida en conjunto con la comunidad de Linares. En las distintas instancias de diálogo que se están sosteniendo entre la empresa, trabajadores y sindicatos, se ha transmitido el pesar que siente la organización completa con esta medida, y el profundo agradecimiento por su dedicación, lealtad y profesionalismo.



Para los 51 trabajadores afectados, Iansa diseñó un plan de salida que considera algunos beneficios como dos sueldos base adicionales a las indemnizaciones por años de servicio, mes de aviso, la continuidad, hasta fin de año, del bono de escolaridad que se les entrega a los hijos de los colaboradores, así como el seguro de salud al grupo familiar.



Además, la compañía ofreció un plan de retiro anticipado a los trabajadores que están cercanos a la edad de jubilación, que contempla los beneficios



anteriores, más 2 sueldos base adicionales, lo que da un total de 4 sueldos base adicionales.



Asimismo, se dispuso que -hasta fines de año- no se les cobrará el canon de arriendo a los trabajadores y familias afectadas por las desvinculaciones que viven en casas ubicadas dentro del recinto de la planta de Iansa. Además, podrán permanecer en ellas hasta el 31 de diciembre de 2018.



Cabe mencionar que, en paralelo, la compañía está integrando una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio del Trabajo, Intendencia y los sindicatos de Iansa para diseñar un programa de capacitación para los trabajadores desvinculados, con el fin de colaborar con su pronta reinserción laboral. Desde ya se ha dispuesto el uso de las instalaciones de la planta de Linares como sede para las clases y talleres que se definan”.



Finalmente se indicó que la fábrica seguirá operando con 59 trabajadores en labores administrativas, mantención, asesoría agrícola, almacenaje y distribución de coseta, melaza y el stock de azúcar existente.

OPINION DE TRABAJADORES

Profundamente afectado, Miguel Gutiérrez, ex trabajador de Iansa en Linares, expresó “se me terminan 26 años de trabajo, de esfuerzos puestos en llevar adelante la empresa… lamentable para Linares”.

En tanto, Ignacio Torres, trabajó 15 meses, en el área de Jefaturas: “es una pena, por las historias que se están terminando con el cierre de la Iansa en Linares, una gran fuente laboral… me afectó mucho ver los despidos, las personas que terminan casi toda una vida laboral aquí.”

Ciro Tapia, Presidente del Sindicato Iansa, agregó que “lo que queremos, es que se cumplan tanto las condiciones que puso sobre la mesa la plana ejecutiva, como las promesas y los planes anunciados de nuevas fuentes laborales para los trabajadores de temporada y para quienes deben cambiar de rubro, reconvertirse o emprender”.