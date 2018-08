Opinión 21-08-2018

Iansa: no llores por mí Linares

Por estos días hemos visto en diversas publicaciones, entrevistas y artículos, un abundante surtidero de lágrimas por la suerte de IANSA. Un político dijo, con esa templanza de los chilenos de ser jugadores desde la tribuna y héroes una vez ocurrida la batalla, que “el gobierno debió prever esto”, pero no agrega la fórmula con que se pudo realizar tal previsión.

Hoy se recuerda a don Aníbal León Bustos y al autoritario gesto del Presidente Ibáñez para construir la empresa en Linares (digamos de paso que el Mandatario debió ejercer similar energía para ubicar el hospital, el camino longitudinal, el banco de Linares, la pavimentación del camino a Panimávida y la ruta hacia Constitución por las épicas pugnas que se armaban entre sus coterráneos ante cada obra que anunciaba para esta ciudad).

Pero don Aníbal León nunca fue un convencido de instalar IANSA en Linares. Lo esboza en su Memoria de Título (recordada por don René Recabarren en artículo anterior) y lo planteó en artículos de El Heraldo de esa época. La tesis de don Aníbal, publicada en 1915 y con depósito en la Biblioteca Nacional, tiene 89 páginas y se denomina “Cultivo de la Betarraga Azucarera en Chile” y en ella no recomienda a Linares como zona apta, pero sí a las tierras del Bio Bio, con detalles y análisis que no es el caso citar. Entonces cuando se planteó la construcción de IANSA, la postura de León Bustos era otra. De ahí el enojo de Ibáñez. Es más, cuando don Julio Chacón tenía convencido a los Presidentes Aguirre Cerda primero y Ríos Morales después, de fundar una Escuela Agrícola en Linares (en una quinta del camino a Palmilla), el consejo de don Aníbal también fue adverso. Don Julio, indignado, lo condecoró con el título de “el primer enemigo de Linares”.

Los ejecutivos iniciales de IANSA, que era estatal, temieron que los agricultores no fueran capaces de surtirlos con la suficiente materia prima. En esos años existía un monopolio de la azúcar en el país y la prensa local exigía que CORFO, empresa del estado, hiciera lo que “estuviese a su mano” para salvar este desafío. En buen castellano, si las cosas van mal, “el fisco subsidia”, claro que, se precisaba “sin menoscabo de la industria particular” (El Heraldo, 12 de agosto de 1958). Don Aníbal León, reiteraba que “Linares debía ser tierra de experimentación del cultivo de la remolacha”. O sea, no tener temor a cosechar. Los directivos de esa época, presididos por Benjamín Videla Vergara (don Aníbal León, para que sepa el lector, no quiso formar parte de la Sociedad Anónima estatal que administró IANSA) entregaron premios a los mejores productores de remolacha, en ceremonia del 3 de octubre de 1958. Lo recibieron los señores Narciso Valdés y Juan Eyheramendy L. Se deslizó que la empresa quería llegar a las veinte mil toneladas de azúcar, pero sólo alcanzó a dieciocho mil. Entonces las premiaciones se siguieron efectuando cada año, con difusión en la prensa y elogios a los ganadores. Pero los números un subían.

En 1976, la Compañía Refinadora de Azúcar de Viña del Mar (CRAV) quebró tras múltiples esfuerzos por salir a flote y pese al poder de sus asociados y empresas (incluida CONAFE). Fue una señal que los economistas agrarios no dejaron de comentar.

IANSA, es cierto, luchó con esfuerzo y activa presencia en el mercado y no poca publicidad. Pero el paso al área privada, en 1990, predijo nubarrones en el horizonte. Además vino la campaña contra los daños en la salud del azúcar, sin olvidar la entrada en nuestra agricultura de los kiwis, arándanos, manzanas, golden berries, frutillas y otros productos de fácil exportación.

Observe Ud lo siguiente: una empresa lechera del sur mantiene hoy una agresiva campaña en televisión por la calidad de su leche; incluso el 17 de agosto pasado, publicitó en una página de un diario capitalino el ingreso de un poderoso socio. Frente a ella, hay otra similar y, sobre las dos está la leche en polvo, descremada, sin lactosa y con calcio para los huesos, con ventas estratosféricas en supermercados. Saber lo que puede suceder en algunos años, en cosa de esperar.

Entonces, guardemos los pañuelos, dejemos las entrevistas lacrimógenas y ensalcemos a don Aníbal Bustos, quien fue visionario en el devenir de lo que comentamos. Lo sucedido ahora, él lo advirtió en 1958, aunque se enojara don Carlos Ibáñez.

El 21 de agosto de 1982 se remató el Banco de Linares. Tenía capital suficiente para sobrevivir, pero don Ernesto Mardones dijo ese día a la prensa: “desde que entraron grupos foráneos a la institución, todo quedó fuera de nuestro alcance”. Esos capitalistas externos examinaron ingresos, egresos y advirtieron que el banco era un barquito al lado de los grandes acorazados financieros y los socios locales estaban lejos de esa competencia.

Pongamos ojo con el mercado de la carne: un estudio de unos meses atrás refleja que el 70% de los menores de treinta años son veganos, es decir, consumen solo productos verdes. Desde hace un tiempo, hay asociaciones animalistas que protegen a las especies. Entonces, en un tiempo prudente, comer carne va a ser tan resistido como el azúcar. Por esa razón el actor Zabaleta tiene un spot de televisión, bien pagado por productores del rubro, donde pide “un asadito” hasta para los velorios.

Llorar, evocar, sentir nostalgias, recordar al Presidente Ibáñez y otros próceres, es bueno, pero es como explicar la política de hoy comparándola con la del Presidente Balmaceda o Arturo Alessandri.

Los tiempos cambian. El mercado también.







JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia