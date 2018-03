Opinión 29-03-2018

Iansa y las industrias de la provincia

Se ha difundido la noticia del lamentable, pero tal vez inminente cierre de la planta IANSA. Las razones son precisas y casi demoledoras: no es rentable su funcionamiento por el precio internacional de la azúcar: los productores piden 50 dólares por tonelada limpia y la empresa ofrece 47. Para los agricultores la cantidad en oferta no les hace rentable sembrar, para la empresa IAN- SA tampoco le es conveniente pagar más de lo expresado. Esto es, en el sentido práctico, la base de la economía agraria y de la em- presa privada en general. El objetivo es producir utilidades para sus accionistas o dueños. El dar trabajo es una consecuencia natural. Si aquella no funciona, ésta cesará por simple lógica matemática. La historia industrial de Linares no es, por lo demás, auspiciosa. La fábrica de azúcar de remolacha, instalada por Mauricio Gleysner en Retiro e inaugurada el 15 de abril de 1900 por el Presidente Federico Errazuriz, partió bajo discretas perspectivas. El campesino miró con desconfianza la cosecha de remolacha y la materia prima escaseó desde el principio. En sus inicios, los dueños ofrecieron la semilla gratis e incluso adelantos en dinero. Pero la pro- ducción nunca fue estable. Una opción surgió cuando la Refinería de Viña del Mar adquirió la mitad de las acciones de la fábrica. El gobierno incluso subsidió durante un tiempo cada kilogramo de azúcar que se producía. Pero en definitiva la empresa cerró sus puertas en 1907. El fisco compró los terrenos para instalar los cuarteles del Grupo de Artillería Aldunate. Hoy se alza allí un colegio. Cuando se habló de instalar IANSA en Linares, defendida por Aníbal León Bustos, hubo algunas voces que sugerían la opción de ampliar la de Chillán y concentrar la producción de remolacha del Maule el sur. Otros sugerían hacerlo en Parral. Es más, el propio León Bustos en artículo publicado en El Heraldo del 17 de julio de 1954, calificaba como muy aptos los suelos del Bio Bio, ejemplificando que similar situación podía darse en Linares. León citaba para estos efectos al “apóstol de la industria de azúcar en Chile”, el ingeniero Roberto Opazo G. Sin embargo, en los más de cincuenta años de productividad, ha habido altos y bajos. Por ello, la gerencia de IANSA, hace cuarenta y más años, premiaba con difundidos incentivos a los mejores productores. En no pocas ocasiones el gobierno de Frei y Allende subsidiaron los costos. Hoy el término “subsidio” es enemigo de la economía. Un parlamentario ha dicho en las columnas de este diario que pedirá antecedentes a la empresa por este anuncio de cierre. Es más fácil revisar sus balances de los últimos cinco años. Los contratos son cada vez menos. La brecha entre costo y utilidad se ha hecho más estrecha y lo sucedido era ya una opción en el 2017. Los economistas agrarios tal vez la preveían desde antes. Similar situación ocurrió con el tren de Linares a Panimávida suspendido en junio de 1954. La razón fue simple: los caminos y los vehículos a motor hacían un mejor y más expedito traslado de pasajeros y car- ga. El tren en los últimos meses partía casi vacío. Ni siquiera financiaba el carbón de sus calderas. Razones románticas, cabildos abiertos y otras instancias de nada sirvieron. El tren se detuvo para siempre. El ra- mal a Constitución se mueve con un fuerte aporte del estado. Es un símbolo más que un servicio. En la década de los sesenta algunos ingenieros agrónomos trataron de difundir entre los agricultores el cultivo del lino, material muy apreciado en otros países. Los primeros ensayos fueron auspiciosos y se pronosticaba un resurgir de Linares. Pero nadie previó qué la oferta de esa materia en Chile no era mucha. Como un castillo de naipes todo se derrumbó. Podrá convocarse al despertar de Linares, hacer todas fuerzas y juntar afanes, pero si mi fábrica no logra producir y darme las utilidades que necesito para funcionar, todas esas acciones serán inútiles. El Presidente Aylwin dijo en una oportunidad, “el mercado es cruel”.