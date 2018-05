Política 06-05-2018

Identificarán ocupaciones escasas en el Maule para levantar oferta de capacitaciones laborales

Qué ocupaciones se requieren en la Región del Maule, cuánto se paga por ellas y qué experiencia se exige para ejercerlas son solo algunas de las interrogantes que podrían inquietar tanto a quienes ofrecen cursos de capacitación como a quienes buscan trabajo. La respuesta estará disponible en unos tres meses, luego de consultar a 367 empresas de la zona cuáles son las ocupaciones escasas que detectan a la hora de requerir un trabajador. El desafío de reunir toda esa información lo tienen por primera vez en forma coordinada el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), 15 Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL) y el Observatorio Laboral del Maule (OLM). Este mismo trabajo se replicará en todas las regiones, lo que permitirá recoger información en terreno acerca de cuáles son las ocupaciones para las que los empleadores no encuentran mano de obra. Ello permitirá construir la parrilla de capacitaciones del 2019 por parte del SENCE.

Al respecto, Yesenia Vásquez, encargada de intermediación laboral del SENCE, expresó que “conocer brechas en los rubros que existen mejorará las capacitaciones, porque más que tener nuevos cursos, vamos a innovar a partir de lo que quizás hoy no hemos visto como servicio

La encuesta, que empezará a aplicarse desde este 4 de mayo, no solo identificará ocupaciones escasas, sino intenciones de contratación para discapacitados y extranjeros.