Social 12-07-2021

IFE Universal está beneficiando al 94% del total de habitantes en la región del Maule

De todas formas la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, y el seremi de Desarrollo Social y Familia, Felipe Valdovinos, hicieron un llamado a solicitar el beneficio correspondiente al actual mes hasta el 18 de julio.



Más de un millón de maulinos están recibiendo el Ingreso Familiar de Emergencia Universal, pero aún hay un pequeño porcentaje de personas que, pese a cumplir con los requisitos, no han solicitado el beneficio que en el caso de este mes se puede realizar hasta el 18 de julio.

Debido a lo anterior, la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, junto al seremi de Desarrollo Social y Familia, Felipe Valdovinos, hicieron un llamado a las familias rezagadas para que puedan recibir el nuevo IFE, iniciativa que considera un aumento en la cobertura y en la entrega del monto, lo que permitirá que ningún hogar quede bajo la línea de la pobreza.

“En el Maule tenemos más de 530 mil hogares que están recibiendo el IFE Universal, pero nos quedan 15 mil que todavía no lo hacen, pese a que tienen su Registro Social de Hogares. Tenemos un alto porcentaje que está recibiendo el beneficio, pero seguiremos trabajando e insistiendo para que todos puedan acceder”, sostuvo Balladares.

Por otro lado, el seremi Valdovinos agregó que “quiero recalcar que si una persona beneficiada con el IFE encuentra trabajo, no va a perder el beneficio, ya que queremos impulsar la inserción laboral. De esta forma queremos dar la tranquilidad a las familias de que encontrar empleo no significa que dejen de recibir el IFE”.

Ambas autoridades agregaron que el Ingreso Familiar de Emergencia se ha transformado en la gran ayuda para los hogares afectados por la pandemia, lo que se grafica en que el 94% de su población pudo acceder al beneficio en el mes de junio.

El IFE Universal será pagado durante junio, julio, agosto y septiembre, con la salvedad de que el último mes será por la mitad de los montos entregados previamente. Además, el beneficio llegará de forma automática a todas las familias que lo recibieron anteriormente, por lo que no deben realizar ningún trámite.

Solo deben solicitar este beneficio en www.ingresodeemergencia.cl quienes anteriormente no lo hayan recibido, ya que es necesario contar con los datos para los pagos. Para la postulación de julio, el proceso de solicitud es hasta el 18 de junio.