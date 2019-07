Opinión 27-07-2019

Ignacio Méndez, en la órbita del ciclismo -Una marca continental en 1971-

La semana, de Revista Estadio del 4 de marzo 1971, traía los siguientes temas en profundidad: Regresó Colo Colo de Asunción, con la magra cosecha de un punto. Lo demás del fútbol se redujo a la aprobación del sistema de competencia y al movimiento habitual en esta época en el registro de inscripciones.

En el velódromo, una marca de categoría continental para una prueba que no es de programa olímpico, pero que tiene alto valor para las estadísticas y para los técnicos; 1’8’’4 del linarense Ignacio Méndez en el kilómetro lanzado, y los registros de los cuatro que le siguieron, dejaron atrás el 1’11’’6 de Hernán Massanes, hecho en 1958.

El boxeo ofreció una nueva demostración de sus aptitudes de parte de Godfrey Stevens, esta vez ante un rival que sólo dio para el lucimiento de la gran figura de los rings chilenos, el mexicano-chino Roberto Wong.

El remo tuvo su historiado Campeonato Nacional en Llacolén, con el triunfo final de Concepción.

Se completa esta edición con la dramática entrevista al volante francés Beltoise, con temas sobre el próximo campeonato de fútbol profesional, sobre "las costumbres" imperantes en la Copa de los Libertadores, y otros.

Veamos, bajo el título de “Una vieja marca", lo del “kilómetro lanzado”, que no es una prueba oficial de competencia, pero estuvo muy de moda en tiempos pasados; además, se le considera un buen barómetro, en todas partes, para medir la capacidad de los velocistas.

Preparándose los pedaleros locales para el torneo internacional de este fin de semana y a manera de control, se dispuso la realización del kilómetro lanzado. El linarense Ignacio Méndez, que se había visto muy en estado una semana atrás, haciendo persecución individual, trituró la vieja marca de Hernán Massanés, vigente desde 1958.

El corredor de Linares corrió en 1 minuto 8 segundos 4 décimas, rebajando en 3 segundos y 2 décimas ese registro de 13 años de edad.

Pero no sólo fue Méndez el derribador de la marca. Hubo una razzia total al tiempo de Massanés. Los cinco primeros estuvieron por debajo de él. El porteño Eduardo Sassi marcó 1’10’’, el viñamarino Juan Aburto, 1’10’’1, el curicano Sergio Salas 1’10’’ y el metropolitano Carlos Kuschel 1’11’’1.

Gran alegría por la performance del sureño, que lo coloca en órbita continental; lo mejor que se ha hecho en el kilómetro corresponde al colombiano Vanegas, que en la pista olímpica de México -muy rápida- logró 1’05’’7; otro especialista, el argentino Juan Carlos Limba, hizo 1’06’’.

Los cinco primeros del “kilómetro con partida lanzada” mejoraron un registro de 13 años de antigüedad. Antonio Campos, vencedor de los 50 kilómetros.

Ignacio Méndez responde a la ovación con que el público recibió el anuncio de su marca para el kilómetro con partida lanzada.

Un record y una duda. Chile “A” batió el record nacional en persecución olímpica, después de tener que repetir, por una falla garrafal de los cronometradores, la prueba.

Un caso muy curioso que el ciclismo nacional incorpora a su historial deportivo como uno de los aspectos más asombrosos en un torneo internacional. Pero no tan sólo resultó asombroso, sino que simplemente lindó con lo increíble, porque no de otra manera se puede explicar el hecho que a un equipo, el chileno, se le pueda computar una vuelta menos en una prueba como la persecución olímpica, en la que estaba mucho en juego. Y todavía, a vista y paciencia de un grupo numeroso de jueces y cronometradores. Simplemente increíble.

Justificada la reacción del público. Justificada su protesta, porque comprendió, como comprendimos todos, que el esfuerzo de la cuarteta nacional “A” había sino en vano. Y eso es difícil de tolerar.

No hubo explicación de parte de nadie. Ni al público, que lo exigía, ni a los corredores. Y por eso es que fue sostenida y duró mucho rato.

Había trabajado bien la cuarteta en esas primeras once vueltas -le faltó una- y había demostrado, a lo largo del recorrido, perfecta sincronización y muchas posibilidades de batir el record de Chile.

El equipo, integrado por Carlos Kuschel, Arturo León, Ignacio Méndez y Sergio Salas, salió tirando muy fuerte y cada paso por la meta fue recibido con una ovación. Y es que verdaderamente estaban sosteniendo un ritmo impecable. Por eso es que la decepción fue grande.

La comprobación de esa excelente faena vino luego, cuando el equipo tuvo que repetir la prueba. Salieron otra vez muy bien, en un afán de demostrar que estaban bien preparados. Y cumplieron. Tanto, que rebajaron la marca anterior en algunas décimas y registraron un nuevo record de Chile: 4.52.3 (el anterior, 4.52.6, desde 1950 en poder de J. Garrido, L. Rivera, A. Ramos y A. Moreno).

Ahí entonces afloró la duda ¿Habría sido mejor el primer registro, considerando que no había un esfuerzo previo y fuerte como aconteció en la segunda ocasión?

Por eso, record y duda. Y por eso mismo, es que la nueva marca, pese a ser bien recibida por todos, tuvo ese sabor algo amargo. (Bibliografía: Revista Estadio. 4 de marzo de 1971. Fotos: Eugenio García, reportero de Revista Estadio)





Manuel Quevedo Méndez