Opinión 25-09-2021

IGUALDAD SALARIAL POR TRABAJO DE IGUAL VALOR





Este 18 de septiembre, de acuerdo con lo proclamado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Igualdad Salarial, instancia que busca relevar la importancia de alcanzar igualdad salarial para un trabajo de igual valor.

Si bien nuestro Código del Trabajo, en su artículo 62 establece que “el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo…”, las cifras oficiales demuestran lo lejos que estamos de alcanzarlo. Los datos de la Encuesta Suplementaria de Empleo del INE 2021, refleja la brecha de ingreso por género existente, la cual indica que las mujeres están un 20,36% más bajo que los hombres.

Múltiples y diferentes son las problemáticas que se vinculan a esta desigualdad, entre ellas, trabajo informal, salarios bajos, inseguridad laboral, ausencia de previsión y seguridad social; todos factores que manifiestan la precariedad laboral. A esto se suma en el caso de las mujeres, a la doble presencia, es decir, que además del trabajo formal desempeñan trabajo doméstico de manera simultánea, lo que se demuestra en el ejercicio de roles tradicionalmente vinculados al género femenino, situación que se ha visto evidenciada con mayor claridad, con el teletrabajo.

La igualdad salarial no es solo una demanda social, sino de justicia y de respeto a los derechos humanos, y no solo requiere buenas intenciones, sino también un efectivo y real compromiso por realizar cambios estructurales, aprobar iniciativas legales y por sobre todo continuar con el cambio cultural que permita un mayor empoderamiento y autonomía de las mujeres.

Es de esperar que el próximo 18 de septiembre no solo celebremos el día de la patria, sino también la evidencia de avances significativos en la igualdad salarial en beneficio de las mujeres.





Nancy López

Directora Carrera Trabajo Social

Universidad de Las Américas Sede Concepción