Opinión 14-05-2017

II Festival Nacional de Coros de Chile -A 56 años de la fiesta coral y Los Niños Cantores de Viena-

Una hermosa fiesta que no pudo ser. Entre hechos importantes de nuestra ciudad y cuyos únicos registros son los medios de comunicación y las fotografías del gran Enrique Maturana González.

A mediados de 1951, Linares acogió -entre los suyos- a un amante de la música que llegaba de las provincias vascas de España, para radicarse; con la ilusión de crear un conjunto coral. Así, un día 3 septiembre 1951, nació el Coro Polifónico de Linares.

50 años cantando. La idea era realizar una fiesta aniversario; cantando, como correspondía al medio siglo de fundación de la institución coral linarense. La invitación indicaba: “las organizaciones corales chilenas, celebran este acontecimiento e invitan a los grupos, de Arica a Punta Arenas, sumarse a los festejos. La alegría será compartida con coros de países americanos; que vendrán a estas celebraciones”.

Celebrar el cincuentenario, incluía inaugurar un monolito recordatorio que la comunidad linarense levantaría en Plaza de Armas. El mismo lugar en el cual; con ocasión del 2º Festival Nacional de Coros de 1961, las voces de los Niños Cantores de Viena se unieron a centenares de coralistas chilenos, en un coro masivo, uno de los más grandes que recuerda el país.

Arcos de triunfo para recibir a las visitas. Serían levantados por la comunidad linarense, lienzos y pancartas, huasos en briosas cabalgaduras y deslumbrantes fuegos artificiales; que culminaría con un baile popular. Había una estupenda programación. Desde un afiche conmemorativo, una fiesta popular, inauguración de un monolito, dos caravanas de coros -desde Santiago y desde Concepción- para participar con los linarenses en una fiesta aniversario. D. Óscar Lafuente ideó, programó y elaboró todo. Igual como el año 1961.

A los coros de Chile. Es un llamado lírico que circuló en todo el país, cuando Linares convocó al II Festival Nacional de Coros de Chile, 1961. A pesar del tiempo transcurrido el llamado mantiene vigencia. Escrito por el poeta maulino Manuel Francisco Mesa Seco, socio fundador del Coro Polifónico de Linares. La idea era entregar copia -como recuerdo-, en los colegios y hogares de la ciudad.

La idea, planteada en una extensa carta -de D. Óscar Lafuente, al municipio linarense, de aquel entonces- no encontró la respuesta anhelada. Le señalan que todo es muy loable, pero por restricciones y otras prioridades, la actividad y proyecto no se aprueba.

Linares, en 1961, con una participación ciudadana espectacular, recibió apoyo de todos los sectores y a casi dos mil coralistas. El Festival Coral más brillante realizado en Chile y único donde participaron “Los Niños Cantores de Viena", privilegio para una ciudad -ejemplo de organización y participación masiva-, bajo la coordinación general de D. Óscar Lafuente.

Un recuerdo generoso y agradecido para quienes trabajaron intensamente en el proyecto del II Festival de Coros de Chile y a los integrantes del Coro Polifónico de Linares, que nos representaron tan dignamente en esta fiesta de la música coral.

La antigua casona de calle Max Jara (Bellavista), hoy inexistente, está silente hace mucho rato. Allí se escuchan todavía, cada tarde-noche, las voces de quienes formaron parte de un coro tan emblemático en Linares; actores de primera línea, en uno de los hechos más trascendentes que ha tenido nuestra ciudad. Lo recordamos, a propósito del aniversario de nuestra ciudad. ¿Será buena idea, un monolito que recuerde este hecho, en un rincón de nuestra plaza? (Bibliografía: Hemeroteca El Heraldo, tomo IV, 1961. Fotografías de Enrique Maturana G.)



Manuel Quevedo Méndez