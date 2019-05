Deporte 28-05-2019

Imparables: Deportes Linares es más líder que nunca tras lograr victoria ante el colista

Los albirrojos continúan invictos.

Seamos francos, desde el pitazo inicial hubo un solo equipo que propuso en la cancha. Fue el “depo” que no tuvo rival ante un débil equipo de Ferroviarios que vino sólo a refugiarse y a buscar por lo menos un punto. Llegaron al Tucapel Bustamante Lastra con nuevo técnico, pero no les resultó la cábala, porque no tuvieron argumentos para inquietar en los 90 minutos de fútbol, y la diferencia fue abismante. Bastaron sólo dos anotaciones para que Linares se quedara con los tres puntos que lo tiene como líder exclusivo del campeonato; y un dato no menor: si el torneo hubiese finalizado el pasado fin de semana, los albirrojos estarían de regreso en el fútbol profesional.

Tiempo que no teníamos el gusto de ver a una dama conformando la tripleta de jueces, que cumplieron bien la tarea, sobre todo Fabiola Inostroza Fernández, que corrió por el sector de la gradería y que se ganó los aplausos del respetable. Pero, antes del inicio del duelo, hubo dos reconocimientos importantes que quedarán en las páginas albirrojas. Goles, son amores y no buenas razones, como dicen por ahí, por eso la dirigencia linarense destacó al artillero máximo actualmente, Julio Castro, por haber anotado el tanto numero mil en torneo ANFA y al “bíblico” Aarón Araya, por haber convertido el gol número 3 mil en los 64 años de vida institucional. A ambos jugadores se les hizo entrega de una medalla.

En lo netamente futbolístico, ya a los 4 minutos avisaba Deportes Linares tras un remate de Kevin Leiva, que pasó sobre el horizontal. Después sería el turno de Julio Castro, uno de los delanteros más peligrosos. Hasta en los tiros de esquina, marcó la diferencia Deportes Linares. Un cabezazo de Castro que pasó sobre el pórtico defendido por Ignacio Araya. Hubo un jugador que, sin duda con su talento, marcó la diferencia. Nos referimos a Nazareno Fernández, quien estuvo en el momento justo para aprovechar un rebote tras un disparo de Julio Castro y darle con todo al balón apuntando a los 35 minutos la ventaja con el grito de gol de las gargantas albirrojas.

Fue muy superior Linares. Incluso en el primer tiempo David Pérez fue un espectador más. A los 37 minutos, una buena jugada de Araya y no alcanzó a llegar Castro. Y la última del primer tiempo llegaría de los pies de Bryan Núñez, pero le faltó dirección

En el entretiempo un homenaje para nuestra ciudad que celebró recientemente los 225 años de fundación. Hubo también entrega de una medalla al alcalde Mario Meza de parte del Gerente Gabriel Artigues y el presidente del “depo” Marcos Álvarez.

COMPLEMENTO

La segunda fracción no cambió mucho, con un Linares que continuaba marcando la superioridad. A los 55 minutos una “patriada” de Castro que les ganó la marca a los defensas y cuando ingresó al área fue derribado, sancionado el juez el lanzamiento penal para los linarenses que lo ejecutó el máximo artillero, colocando el 2 a 0, merecido por lo expuesto en el terreno de juego, para Deportes Linares.

Luego vendrían los cambios en los albirrojos, a los 70 el ingreso de Cristian Monsalve, por Bryan Núñez, que se fue entre aplausos. Luego a los 73, quien también se fue bajo los aplausos, Nazareno Fernández, que jugó un gran partido dando paso Ian Pávez y la última modificación Darwin Torres por Luis Segura.

Lo que restaba era sólo que el juez tocara su silbato para finalizar el duelo, donde Deportes Linares queda líder en solitario y continúa invicto, cumplidas 9 fechas del tornero de la Tercera División.

VOCES PROTAGONISTAS

Llegó a los 9 tantos, goleador del torneo de Tercera División, Julio Castro: “estamos felices, continuamos en nuestra senda. Una victoria muy importante tenemos una confianza enorme en cada compañero. Creo que no hice el mejor partido, pero hay que trabajar porque todavía no hemos ganado nada. Tuve la oportunidad de anotar y eso es muy positivo”.

Otro de los jugadores, que estampó su nombre en esta victoria fue Nazareno Fernández: “tuve la oportunidad de abrir la cuenta, muy contento por este triunfo. Aprovechamos que Limache quedó libre y había que ganar para alcanzar el liderato y continuar invictos. La clave es seguir trabajando con humildad y ahora vamos por otro rival que también será muy complicado”.

ESTADÍSTICAS

D. Linares (2): David Pérez, Luis Segura, Bastián Irribarra, Yerko Morales, Kevin Leiva, Pedro Toloza, Lucas Mondaca, Nazareno Fernández, Aaron Araya, Bryan Núñez, Julio Castro. DT: Luis Pérez Franco

Ferroviarios (0): Ignacio Araya, Mario Cortes, Rene Delgado, Michel González, Diego Leyton, Sebastián Aillon, Alfredo Tobar, Fabian Almendra, Jesús Yáñez, Camilo Hunger, Eric Poblete. DT: Mauricio Osorio

Juez: Mauricio Herrera

Publico Controlado: 1.203 personas

Recaudación: $ 2.335. 500

RESULTADOS

Trasandino 2 – Mejillones 0

Rengo 0 – U. Compañías 0

Salamanca 3 – Rancagua Sur 2

D. Linares 2 – Ferroviarios 0

Osorno 2 – Concepción 1

San Joaquín 2 – Ovalle 1

POSICIONES

La tabla de posiciones tiene en el primer lugar a Deportes Linares con 18 puntos (+9), lo sigue Trasandino con 16; Limache y Salamanca tienen 15 puntos y una diferencia de 8 y 3 goles. En la 5ta posición está Deportes Concepción con 13 puntos; Municipal Santiago, Unión Compañías, Rancagua Sur y Deportes Rengo tienen 12 puntos y una diferencia de 2, 2, 1y 1 respectivamente. Ovalle está en el 10mo lugar con 11 puntos y 6, Osorno tiene los mismos 11 puntos y -6. Más abajo está Mejillones con 10 puntos, lo sigue San Joaquín con 7, Pilmahue con 4 y Ferroviarios con 3.

Los albirrojos jugarán ahora en la Región de Coquimbo, frente a Unión Compañías, en principio sería el sábado en horario y recinto por definir.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo