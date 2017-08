Deporte 19-08-2017

Imparables: Selección Sub 15 de la AFAL goleó a su similar de Chanco

No se cansaron de celebrar

A pesar que todavía falta una fecha para terminar la primera etapa de las eliminatorias regionales, la selección de la Asociación Linares sub 15 que dirige técnicamente el experimentado técnico Albert Chacón, gusto ganó y goleó al elenco de Chanco, por 10 a 0. Un duelo que se disputó en la cancha de Diablos Rojos y que estaba pendiente puesto que se había suspendido producto de las precipitaciones.

En lo futbolístico desde el primer minuto marcó la diferencia el equipo linarense, que convengamos ya tiene experiencia de sobra , puesto que esta selección hace algunos años con casi los mismos protagonistas fueron campeones regionales y estuvieron en el nacional de fútbol que se realizó en la ciudad de Curanilahue . Estos gladiadores quieren repetir la gracia, por eso cada partido se lo toman muy en serio siguiendo las instrucciones de su estratega.

Antes de los 10 minutos ya se ponían en ventaja con anotación de Juan Pablo Paillama. El mismo jugador a los 21, estiraba la cifra colocando el 2 a 0. Luego vendría el gol de Gustavo Castro, para cerrar el primer acto con la ventaja transitoria de 3 a 0.

En la segunda etapa, Daniel Delgado apuntaba el 4 a 0, posteriormente Cristian Martínez 5 a 0, Delgado repetiría y colocaría el 6 a 0. El ingreso de Patricio Llévenes, que le dio más solidez al ataque apuntando el 7 a 0. Para aumentar el guarismo anotarían Eric Barros, y nuevamente los jugadores que pertenecen a la Academia San Ambrosio, Patricio Llévenes y Gustavo Castro, quienes cerrarían el definitivo 10 a 0, una verdadera sinfonía de goles para todos los gustos y sin lugar a dudas que este triunfo ya pone a la selección de Asociación Linares sub 15 en la segunda etapa de las eliminatorias regionales.

EN EL CAMARÍN

Después del pitazo final, llegaron los abrazos y felicitaciones por este gran espectáculo que brindaron los dirigidos por Chacón, que ganaron con clase y calidad. Uno de los máximos goleadores, Gustavo Castro, quien incluso no quedó conforme porque se perdieron muchas ocasiones frente al pórtico contrario, dijo: “tuvimos oportunidad de anotar más de 10 goles, creo que fue la ansiedad. Pero, en el segundo tiempo nos tranquilizamos y fuimos haciendo nuestro fútbol porque la diferencia también es importante para salir en el primer lugar del grupo, destacar también la entrega de todos mis compañeros”.

Otro de los artilleros fue Patricio Llévenes: “la verdad que estábamos ansiosos por jugar, ya este partido se había suspendido. Hicimos un buen partido que lo ganamos con creces y se cumplió todo lo que habíamos trabajado en la previa. Nuestra primera tarea es clasificar para luego pensar en llegar nuevamente a un torneo nacional de esta categoría porque tenemos una base sólida”.

Finalmente el técnico Albert Chacón, estaba muy contento no sólo por el triunfo sino por el buen rendimiento que presentaron: “ahora ya comenzamos a pensar en la selección de Yerbas Buenas. Vamos invictos con dos triunfos, creo que ya estamos clasificados, tenemos una muy buena diferencia de goles. Además estoy feliz por este gran grupo que se esfuerza durante la semana en los trabajos y que en la cancha en partidos oficiales damos espectáculo y que nos tienen virtualmente listos para siguiente fase de estas eliminatorias regionales. Muchos de estos jugadores ya han vivido lo que significa estar en un torneo nacional y cuentan con una gran experiencia en torneos en los cuales hemos tenido la oportunidad de asistir”.

Otro de los puntos que nos llamó la atención fue el apoyo que ha tenido la selección Linares, con el vicepresidente y los dirigentes quienes también disfrutan de estos triunfos.

LA SUB 13

En tanto que la selección que está a cargo de Carlos Chacón, suma un empate y una victoria, de no mediar ningún inconveniente, también pasarán esta etapa.

Tanto la AFAL como la Víctor Zavala Bravo, podrían avanzar a la próxima fase en los partidos de ida y vuelta.



(Gerardo Domínguez, redactor deportivo)