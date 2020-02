Nacional 02-02-2020

Implementan plan de contingencia en puertos de la Región de Los Lagos ante una eventual llegada de caso de coronavirus



Tras la declaración de emergencia de salud pública realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) este jueves después del rápido aumento de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan, ya han sido varios países que implementan medidas ante eventuales llegadas de personas con la enfermedad a sus fronteras. En Chile, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que "este es un fenómeno que está evolucionando muy rápido, y estamos haciendo una puesta al día oficial, lo mejor que podemos con el conocimiento en el mundo que existe en esta materia". Además, agregó que en el país se cuenta con la presencia del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en los puntos de entrada al país, "que son muy eficaces en pesquisar la presencia de cualquier sustancia orgánica que eventualmente pudiera ser vector, portador de un agente infeccioso".



Por su parte, las autoridades sanitarias de la Región de Los Lagos ya implementan un plan de contingencia desde los puntos de entrada a la zona ante una eventual llegada. Según informó el diario local El Llanquihue, para los puertos marítimos ya se implementaron guantes y mascarillas simples por parte del personal para recibir embarcaciones procedentes de China. Marcela Cárdenas, seremi de Salud (S), recalcó la importancia del lavado de manos con agua y jabón y explicó que se está potenciando la red asistencial "ya sea para detectar casos sospechosos, qué hacer con estos casos, definir cuáles son los hospitales de referencia y todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica: la confirmación diagnóstica, que ya está avalada por el Instituto de Salud Pública (ISP) del país". Respecto a la llegada vía aérea y terrestre, Cárdenas explicó la Policía de Investigaciones (PDI), es el ente encargado de llevar el registro y notificar a las autoridades sanitarias. Sin embargo, la autoridad enfatizó en la importancia de no alarmarse, ya que en ocasiones anteriores, como con la llegada del SARS y el MERS, no hubo casos en el país, lo que les genera tranquilidad. Además, la encargada indicó que otro de los factores que genera calma en las autoridades el tiempo en el que tarda un barco procedente de China en llegar a un puerto sureño y el de incubación del coronavirus. En el caso de que un pasajero de una embarcación presente síntomas que indiquen que pueda portar el virus, "se evacua de la misma, se deriva al hospital donde le realizan exámenes correspondientes y se aísla. La nave se mantiene no ingresa al puerto hasta que se confirme la información del paciente".