Opinión 17-03-2017

Importancia biológica de la fotosíntesis

¿Qué sabemos de la Fotosíntesis? Casi nada. La energía en el mundo sobra si trabajamos para usarla con ella. Es posible arrancar de cuajo toda la indigencia del planeta. Es posible crear estabilidad y será posible para las generaciones venideras si logramos razonar como especie y no sólo como individuos (José Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay).

Para mantener la organización biológica de todos los ecosistemas, es necesaria la Energía cuya fuente es el sol. Esta energía es metabolizada por los organismos autótrofos, como son los vegetales. Estos, mediante la Fotosíntesis, captan la energía del sol y la emplean para la elaboración de azúcares y otros compuestos orgánicos. Además, la energía solar es transformada en energía química, que los vegetales necesitan para formar sus elementos estructurales y reproductores como: vasos conductores, hojas, troncos, raíces, flores y semillas.

A diferencia de las plantas, los animales no pueden fabricar su alimento, por lo cual "roban" energía de las plantas o de otros animales.

En toda esta cadena trófica o alimentaria, la FOTOSÍNTESIS es el fenómeno más importante de los organismos vivos.

La aparición de una fotosíntesis más perfeccionada (tal como la conocemos) que implica la ruptura de la molécula del agua y desprendimiento de oxígeno se produjo 3 mil millones de años atrás, y a ella cabe atribuir que la composición atmosférica fuera cambiando paulatinamente hacia una atmósfera oxidante como la conocemos hoy: 20 % de oxígeno, 78 % de nitrógeno y proporciones menores de CO2, gases nobles, vapor de agua, etc.

Cuando respiramos oxígeno, éste se combina con algunas sustancias de nuestros tejidos para producir la energía que necesitamos para vivir. En esta operación, no sólo producimos bióxido de carbono, que expulsamos al respirar sino también varios otros productos de desechos que eliminamos principalmente por medio de la orina.

Pero, nosotros y los animales, tenemos que seguir viviendo, debemos encontrar algún tipo de alimentos que, a su vez, fabrique sus propios alimentos, como es el caso de los vegetales.

Las plantas están constituidas por tejidos que contienen las mismas sustancias complejas de los animales. Por consiguiente, hay animales que pueden vivir exclusivamente de plantas, robándoles sus caudales de tejidos al servicio del que come. En realidad, la mayor parte de los animales son "herbívoros", es decir, comedores de plantas. Una minoría de ellos es "carnívora" y se alimentan de la mayoría herbívora. Unos pocos, como el hombre, los cerdos y las ratas son omnívoros (comen de todo), luego el EQUILIBRIO entre los seres autótrofos y heterótrofos no sería posible sin la fotosíntesis y las plantas, es decir, que se mantengan las proporciones de oxígeno y CO2 en el aire que respiramos necesarios para la vida.

Resumiendo, en este ciclo vital nos quedamos con tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno.

Tenemos que la fotosíntesis se produce sólo en las plantas, nunca en los animales (hay ciertas bacterias que muestran reacciones químicas muy parecidas a la fotosíntesis).

Como conclusión, en la fotosíntesis, la energía que se utiliza no es el calor ordinario, ni la energía química, sino es la energía de la LUZ DEL SOL, a la que llamaremos ENERGÍA SOLAR.

Por lo tanto, tenemos que el gran ciclo que hace que la vida continúe es el ciclo del carbono.

Lo que impulsa este CICLO es la luz del sol y podemos decir que todo el "objeto" del ciclo es convertir ENERGÍA SOLAR EN ENERGÍA QUÍMICA (señalado por primera vez en 1845 por el físico alemán Julius Robert von Mayer).

Los bosques son importantes para reducir los niveles de CO2 (dióxido de carbono), ya que capturan el CO2 y lo usan para producir sus tejidos orgánicos y liberar oxígeno.

Las algas verde azules (cyanobacterias), han jugado un rol importante en la evolución de la atmósfera terrestre, y fueron los primeros seres con vida capaces de realizar la fotosíntesis en los ecosistemas marinos.

La importancia de estas algas es que producen aproximadamente el 50% del oxígeno de la biomasa del planeta, más que las selvas, los bosques, matorrales y los cultivos y debemos ser conscientes de su potencialidad y de su conservación como importancia ecológica.

Como una letanía dolorosa, tengo que agregar que estamos provocando factores que alteran la normal función de la fotosíntesis y que son acciones causadas por nosotros, los seres humanos, el homo sapiens sapiens de la naturaleza, y son principalmente por su productividad económica, su afán de enriquecimiento, actos delictuales y negligentes como los incendios de bosques y una irresponsable plantación desenfrenada de especies arbóreas con fines comerciales.

Los principales factores son: Contaminación de mares que afectan a las algas verde azules, contaminación atmosférica e incremento del CO2, por las chimeneas de las industrias y el uso de los motores de combustión interna que provocan en efecto invernadero y por ende el calentamiento global, alteración de la normal recepción de la luz solar en su espectro visible, es decir entre los 4000 y 7000 A° (Angström), que es el nivel estimado para que la clorofila funcione, que destruye la capa de ozono por el uso de los CFC (clorofluorcarbonados) de los aerosoles y gases de refrigeración, etc.

Queridos lectores, estamos aprendiendo los evolutivos y delicados procesos de la naturaleza para que la vida exista, no seamos nosotros los que, con un afán económico e irresponsables conductas, cortemos este delgado y maravilloso hilo de los procesos vitales.

“La vida es un milagro. Que, estamos vivos es por milagro y nada vale más que la vida. Y nuestro deber biológico es, por encima de todas las cosas, respetar la vida e impulsarla, procrearla y entender que las especies es nuestro nosotros” (José Mujica Cordano, ex presidente de Uruguay, en su memorable discurso en las Naciones Unida el 24 de septiembre de 2013).



( Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista)