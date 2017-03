Deporte 24-03-2017

Importantes carteras de proyectos Deportivos FRIL fueron aprobados para las comunas de la provincia

La noticia la entregó el CORE Carlos Gajardo

Siempre es positivo cuando las autoridades se preocupan del deporte, más aún cuando los niveles estadísticos nos ubican como uno de los países con mayor obesidad infantil. Por eso todo lo que sea en beneficio de la actividad física es positivo. El Core , Carlos Gajardo y el ex seleccionado nacional Ismael “chupallita” Fuentes , estuvieron visitando los estudios de Radio Buena Nueva de Linares, en el programa Puro Deportes , para entregar estas noticias relevantes que favorecerán a los habitantes de tres comunas de la provincia de Linares .

Así lo dio a conocer el Consejero Regional precisando que “hace algunos días aprobamos los FRIL, que son los fondos de inversión local donde entregaos recursos económicos para la construcción de graderías en recintos deportivos para la comuna de Colbún , la construcción de la cancha de futbol 6 de la Yerbas Buenas y finalmente la construcción de graderías en el circuito central de tenis en el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra, por tanto existen una serie de obras que se van a ejecutar en beneficio directamente del deporte . Algo que nosotros hemos venido instalando desde el consejo regional hay que acortar la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Sé que hay muchas instituciones deportivas que tienen que hacer malabares para el pago de los arbitrajes, traslados, implementación y eso muchas veces lo realizan por amor a la camiseta y sabemos que sufren cada mes. No tienen dineros para infraestructura y en ese contexto nosotros hemos puesto las bases del Fondos Regional de Inversión Local, que los municipios al menos un proyecto de cuatro a tres que nos presentan anualmente se ha vinculado al mundo deportivo y es por eso que ya hemos visto como distintas comunas han ido avanzando en aquello, lo que nos llena de satisfacción, pero sin duda que falta mucho por hacer. En Colbún he conversado con el edil junto a la Asociación de Colbún Machicura , que anualmente un recinto deportivo se va a postular para convertirlo en micro estadio por lo tanto en su periodo la asociación tendrá cuatro canchas de primer nivel y creo que es un caso de imitar para todos los alcaldes de la provincia por tanto extendemos la invitación nosotros del Consejo Regional feliz de apoyar estas inversiones que constituyen un espacio de dignificación para los deportistas , porque el fútbol amateur convoca prácticamente a todas las generaciones que están ahí participando en forma entusiasta lo que conlleva a un tiempo de unidad y lo más importante a la vida sana”.

Gajardo, reiteró el llamado para que las organizaciones participen en los proyectos del 2% del Deporte que tienen como plazo final este viernes 31 de marzo cuyos montos son hasta 3 millones de pesos. Los requisitos fundamentales son : tener personalidad jurídica vigente con al menos dos años de antigüedad, Rut de la institución, libreta de ahorro de la institución, carnet de identidad del presidente, estatutos timbrados por la municipalidad o registro civil y obviamente cotizar los productos que ellos esperan comprar en por lo menos tres lugares y esta postulación la pueden realizar con el formulario que está en la página www.goremaule.cl . Por eso queremos que sólo las instituciones deportivas hagan sus postulaciones porque para ellos es esta iniciativa. Hemos tenido excelentes resultados en Colbún, Yerbas Buenas, Linares, Villa Alegre.

COMPLEJO ATLÉTICO

En la oportunidad también el Core, Carlos Gajardo respondió en torno a lo que sucede con el complejo atlético, señalando que “está aprobado fue una gestión que logramos sacar adelante con Fresia Yáñez, Rodrigo Hermosilla, Paulo Gutiérrez, conversamos con el intendente y lo puso en tabla hablamos con el resto de los consejeros y se aprobó. Eso pasó este año como arrastre, vale decir son aquellos proyectos que se contratan en un año y que no se alcanzan a plasmar pasan como arrastre. En el caso del Complejo Atlético quedó como inversión nueva porque no hay contratación todavía y ahí se tiene que hacer todo el proyecto de asignación presupuestaria de licitación hasta finalmente llegar a la construcción, eso lleva algunos meses pero, ese proyecto está aprobado. Ha habido voces de algunas autoridades políticas de la comuna incluso de la región que querían echar para atrás este proyecto , yo me opuse tajantemente y de partida les dije que hay una aprobación y esto sólo puede ser revertida por el Consejo Regional. En lo personal nunca estaré de acuerdo con dejar de lado un proyecto como éste que beneficiaría a nuestros niños y jóvenes incluso podemos ser sedes de un gran evento nacional e internacional que se pueda llevar acabo ahí. Creo que algunos tienen que ser muy responsables cuando levantan políticas publicas mantenerse en el tiempo y no hacer falsas promesas. Realizaré un seguimiento a ese proyecto hasta cuando lo podamos concretar porque está aprobado y es una cuestión de tiempo para que se pueda construir”.

EX MUNDIALISTA

En tanto el ex futbolista profesional Ismael “chupallita” Fuentes, se encuentra trabajando con el municipio de Villa Alegre. Al respecto dijo que “queremos formar un Departamento de Deportes, en conjunto con el IND, con el Core Carlos Gajardo y municipalidades a través de los diferentes proyectos deportivos que nos permitan tener recursos para implementación, traslados, pago de arbitrajes que son las principales falencias que tiene el futbol amateur y que sin duda se pueden solucionar con estos proyectos”.

Fuentes, no descartó que próximamente, gracias a sus contactos, se puedan realizar charlas con referentes del fútbol nacional e internacional, donde ya les entregaremos el lugar para que puedan asistir. Sobre el trabajo formativo y las nuevas generaciones en el futbol, agregó que “en nuestro país se debe poner énfasis en los niños, porque hemos tenido una selección dorada que nos ha dado tantos éxitos y para que esos triunfos se repitan hay que hincar el diente trabajando con especialistas. A nivel local creo que hay que generar instancias para tener más canchas de pasto o sintéticas para que los niños puedan comenzar su proceso en forma profesional y un mensaje para los padres que sus niños jueguen y se han felices no los presionen .Sabemos que a veces el fútbol es cruel y se cierran muchas puertas, pero hay que perseverar en la vida para llegar al profesionalismo”.

Ismael Fuentes también quiere integrar la comisión fútbol en Deportes Linares, para entregar todos sus conocimientos a las nuevas generaciones.