Opinión 14-08-2022

Impuestos por I+D



Dr. Iván Suazo

Vicerrector de Investigación y Doctorados, Universidad Autónoma de Chile







Quinta vez que se discute en los últimos 12 años una reforma tributaria, esta vez incluye una rebaja de hasta dos puntos impositivos para aquellas empresas que inviertan en Investigación y Desarrollo (I+D). Una respuesta al bajo nivel de inversión que se realiza por este concepto en Chile (0,35% del PIB) y un reconocimiento a que, sin el sector privado, no se podrá alcanzar la meta de llegar al 1% del PIB.

La participación de las empresas en este total es ahora de solo el 30% siendo que el promedio de la OCDE es de un 63%. Actualmente, el 76% de las que invierten son empresas grandes, aquellas que poseen gerencias dedicadas al área o que incorporan a doctores en sus plantas, por eso las críticas van hacia que es un proyecto de nicho. Se critica que las actividades de I+D son de riesgo y en etapas tempranas no pueden asegurar ganancias. Que la reforma trae cambios al concepto de gasto aceptado, lo que significaría un retroceso, porque se está exigiendo una correlación de ingreso y gasto, lo que no siempre es posible, especialmente cuando se deba a investigación básica para sustentar un desarrollo futuro.

La buena noticia es que la propuesta entiende a la ciencia una inversión, no un gasto, y que la única forma que nos desarrollemos es dejar de importar el conocimiento. Un problema pendiente es la forma en que el empresariado percibe la innovación, nuestra industria está acostumbrada a la exportación de materias primas, pero necesitamos agregar valor a nuestros productos a través de la innovación basada en ciencia. Podemos seguir discutiendo eternamente reformas, lo que necesitamos es desde todo ámbito, posicionar a la ciencia y la evidencia científica como centro para la toma de decisiones.