Social 23-06-2022

Impulsan programas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores



El envejecimiento de la población constituye un fenómeno consolidado en el mundo y Chile no es la excepción, pues se encuentra en pleno proceso de transición demográfica, caracterizado por una etapa de envejecimiento poblacional, un aumento de la población de más edad y, al mismo tiempo, una disminución de la población joven. El fenómeno, explicado por la disminución conjunta de las tasas de fertilidad y natalidad en el país, tiene como principal motor la caída en las tasas de mortalidad infantil, que han llevado a un aumento sostenido de la esperanza de vida al nacer durante los últimos 50 años: la esperanza de vida ha aumentado en más de 20 años en el periodo 1960-2016, pasando desde 57,3 años a principios del periodo a 79,5 en la actualidad.

Muy conscientes de esta realidad el Servicio de Salud Maule, a través del programa del Adulto Mayor, tiene por objetivo mantener o mejorar la funcionalidad de las personas mayores. Es así como en toda la red de salud se trabaja en distintos ámbitos de la salud de las personas, como, por ejemplo, se les efectúa examen de medicina preventiva, controles de sus patologías crónicas y entrega de alimentos complementarios.

Así lo informa la coordinadora regional del Programa Adulto Mayor del Servicio de Salud Maule, Elizabeth Gatica, quien agrega que aproximadamente, de los 80 mil adultos mayores que se encontraban bajo control, pre Pandemia, hoy solo permanecen en estos 50 mil de ellos. “A pesar de esto, los 30 mil faltantes continúan retirando sus fármacos y alimentos, pero insistentes a sus controles. Es por esto que se les solicita a los adultos mayores retomarlos para mantener una mejor salud”, explica la profesional.

Dentro de los programas que impulsa el SSMaule destaca “Más Adulto Mayor Autovalente”, que beneficia a las personas mayores a través de talleres y actividades comunitarias que les ayuda a mantener y mejorar la funcionalidad y su interacción con la sociedad. A este programa los interesados pueden solicitar ser ingresados a través de su respectivo CESFAM.

Este Programa se inicia con la participación de los adultos mayores pesquisados en el Examen de Medicina Preventivo del Adulto Mayor (EMPAM) como Autovalentes, Autovalentes con Riesgo y En Riesgo de Dependencia, en una intervención promocional y preventiva de Estimulación de Habilidades Motoras, Prevención de Caídas, Estimulación de Funciones Cognitivas y Autocuidado y Estilos de Vida Saludable. Se desarrollará inserto en la comunidad, con la acción del equipo de salud de Atención Primaria, en particular, de una dupla Kinesiólogo- Terapeuta Ocupacional u otro profesional de la salud capacitado, dedicados específicamente al trabajo con los Adultos Mayores, anticipándose al daño y la dependencia y promoviendo un envejecimiento activo.

De acuerdo a lo informado en el Plan Nacional de Salud integral para Personas Mayores y su Plan de Acción 2020-2030, el porcentaje de la población adulta mayor en la región con respecto al total de habitantes (1.044.950, según Censo 2017) alcanza al 12,30 % (128.570 personas).

Por otro lado, el aumento de las enfermedades no transmisibles (ENTs), causantes de la mayoría de los problemas de salud presentes en las personas mayores, se debe principalmente a cuatro importantes factores de riesgo que son compartidos por varias de las ENTs más frecuentes: consumo de tabaco, inactividad física, uso nocivo de alcohol y dieta inapropiada.