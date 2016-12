Opinión 31-12-2016

IN MEMORIAM

Life gives us opportunities to love and work with exceptional people, in my case I had it with Juan Carlos Cachanosky, my Master. Even henever knew physically this land he could admired it due to my remembrances. Also I was able to transmit him my love for it and its hard worker people . Just as he introduce to meLudwig von Mises and Friedrich Hayek, I showed him my ignorance and my desire to contribute, always and everywhere; my desire, to build a Linares without individual interest, knowing in this life everything is finished with me .... Juan Carlos, I know you are with my beloved grandfather Dante, Mario, Jorge and Lucia. I am sure you should have being initiated for them, “wait for me with a glass of wine in one hand and the third pledge is mine !!!

December 31, 2016 (first passing away anniversary )



La vida nos da oportunidades de querer y trabajar con gente excepcional, en mi caso la tuve con Juan Carlos Cachanosky, mi Maestro, sé que nunca conoció físicamente esta tierra sólo la admiró por mis remembranzas y creo haberle trasmitido mi amor por ella y su gente trabajadora. Así como él me presento a Ludwig Von Mises y Friedrich Hayek, yo le mostré mi ignorancia y el deseo de aportar, siempre y en todo lugar, de construir un Linares sin el interés individual sabiendo que en esta vida todo se acaba conmigo…. Juan Carlos, sé que estas con mi amado abuelo Dantes, Mario, Jorge y Lucia, siento que ya te deben haber iniciado, ¡espérenme con una copa de vino en la mano y déjenme el tercer brindis!!!



Diciembre 31 de 2016 (primer aniversario de su partida)