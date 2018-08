Política 18-08-2018

INACER: actividad económica en el Maule registró un 8,7%

Durante el segundo trimestre de 2018, el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER) aumentó en trece regiones en comparación con el mismo período del año anterior. Las mayores tasas de crecimiento se registraron en Magallanes (10,2%), Maule (8,7%) y O´Higgins (8,0%).

El resultado en Maule se asoció al sector industria manufacturera, a causa del mayor dinamismo en el subsector elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. El crecimiento en O´Higgins se debió al aumento en la actividad de los sectores construcción e

industria manufacturera.

Durante los meses de abril a junio del año 2018, el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER) en el Maule, registró un incremento de 8,7%, comparado con el mismo trimestre del año 2017, acumulando en el primer semestre del año una variación de 7,7%. Los diez sectores que conforman el indicador, incidieron de forma positiva en el resultado.

Los sectores que registraron las principales incidencias positivas en el resultado del trimestre fueron; industria manufacturera; Silvoagropecuario; servicios sociales, personales y comunales; electricidad, gas y agua. Industria manufacturera, mostró aumentos en doce de los diecinueve subsectores que lo componen, destacando el subsector elaboración y

conservación de frutas, legumbres y hortalizas que fue el que más aportó al resultado

positivo del sector.

El segundo sector que presentó la mayor incidencia positiva durante el período en estudio, silvoagropecuario, mostró aumentos en los cinco subsectores que lo componen, destacando el subsector agrícola que fue el que más aportó al resultado positivo del sector.

El sector servicios sociales, personales y comunales.

Los indicadores no se condicen en lo particular con el cierre de Planta Iansa Linares, por ejemplo, donde no se traducen las cifras macroeconómicas, en algo positivo para provincias del Maule Sur.