Opinión 29-01-2017

Inauguración camino por El Pehuenche -A propósito del Encuentro Chileno-Argentino-

Obra largamente esperada, con prolongadas reuniones ante el gobierno nacional argentino y las autoridades chilenas, permitió habilitar el camino internacional por el paso El Pehuenche, uniendo el departamento de Malargüe con varias provincias chilenas y llegando -finalmente- hasta el puerto de Constitución, en el Pacífico.

Correspondió el mérito al gobierno de Mendoza, para la ejecución de las obras. El gobernador Dr. Ernesto Arturo Ueltschi, realizó un viaje a Chile (1959), acompañado del ministro de Economía, Obras Públicas y Riego, Ingeniero Santiago Isern y el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, para interesar a las autoridades chilenas para terminar los tramos incompletos de la ruta, trasladándose luego a las provincias de Talca, Curicó y Linares, para interesar a los intendentes de estas provincias, con la misma finalidad.

Las perspectivas de un estudio para un camino a través del paso El Pehuenche se remontan al tiempo del virrey Marqués de Sobremonte; que encargó un estudio que uniera Buenos Aires con el puerto chileno de Constitución. Esto, porque el camino no es tan alto como la ruta de Mendoza a Santiago, pues la ruta del Pehuenche tiene una altura de 2.500 metros, contra 3.600 del paso por Portillo.

Pasaron más de cien años, desde las primeras iniciativas, y hace alrededor de 30 años se renovó la campaña en favor de la construcción del camino; que recién se concreta -con su inauguración oficial- el 8 de abril de 1961.

Terminada la obra, por el lado argentino, a comienzos del año pasado (1960) partió una caravana de vehículos, con el fin de recorrerla, y tras de realizar el recorrido del tramo argentino, llegaron hasta la ciudad de Talca. La excursión estuvo a cargo de la Cámara Junior de San Rafael.

El mundo sabrá que hoy, en la zona más austral del mundo, las naciones más cercanas a los hielos eternos del sur, se darán un nuevo y caluroso abrazo para eternizar o -mejor dicho- para robustecer la eternidad de todo lo chileno y de todo lo argentino.

Sabrá el mundo que hoy se hace realidad un anhelo que los hombres acariciaron, durante ciento cincuenta y seis años. Realidad que se ha logrado por esa pujanza tremenda que la raza nos hiciera heredar, generación tras generación.

Pareciera que faltaran las palabras, pareciera que se hicieron estrechos los universales ámbitos, para expresar, para hacer oír al mundo entero, que el afán de tantos años de campaña, que la idea que en nobles mentes floreciera, ¡¡es VERDAD, este día faltaba en nuestra historia!!

Todas las opiniones oficiales y privadas coinciden en las apreciaciones que la ruta por El Pehuenche ofrece grandes posibilidades -a los dos países- tanto para actividades comerciales y para la turística, dado el hermoso panorama que ofrece esta ruta, a lo largo de todo su recorrido.

La inauguración congregará a autoridades nacionales y provinciales, de ambos países; habiéndose elegido el mediodía, en la zona limítrofe argentino - chilena. Se estima que una gran cantidad de personas de General Alvear y Malargüe, utilizando vehículos y ómnibus especiales. Luego de la ceremonia de inauguración, en el mismo lugar, autoridades y concurrencia serán agasajadas con un almuerzo criollo.

El programa confeccionado, para el efecto, por autoridades de Chile y el gobierno de Mendoza, tendrá un lugar profusamente adornado con los colores patrios de ambos países, luego de la bendición de las placas conmemorativas del acontecimiento, será cortada la cinta que liberará el tránsito por este nuevo camino.

Luego, las autoridades firmarán un pergamino y se pronunciarán discursos alusivos por los representantes de cada país. Junto las autoridades nacionales de ambos países, estarán los Intendentes de las provincias de Talca, José Escobar Puscio; de Linares, Sebastián Barja Blanco; de Curicó, René León y de Maule, Mario Pica. También estará presente en destacamento del Ejército de Chile, con bandera y banda instrumental.

Agradecer al soñador ingeniero francés, Dr. J. Sourryere de Souillac quien recibiera la orden del Marqués de Sobremonte, para abrir el macizo andino, senda que debiera transformarse en una verdadera arteria vitalizadora para ambos pueblos.

Justo es reconocer, además, al periodista y director del diario “La Mañana” de Talca, Juan C. Bravo Ramos quien, en su niñez y juventud, supo de las bondades de este clima cordillerano, al ser llevado por su padre -por consejo médico- a esos lugares. La huella donde apenas podía cabalgar un caballo le hizo vislumbrar la construcción de un camino que, incluso, llegara hasta Argentina.

Su vinculación con el Presidente Arturo Alessandri Palma le permitió, en su 2ª presidencia (1932-1938), hacerle llegar una nota donde le pedía su intervención en este proyecto; que en esa época parecía utópico y carente de prioridad.

Uno de sus apoyos fundamentales fue el diputado Guillermo Donoso Vergara. Éste, en sesión del 6 de septiembre de 1942, interviene en la Cámara, destacando la necesidad de abrir el camino por el paso El Pehuenche; siendo la primera vez que se habla -oficialmente- de este proyecto.

Fue Jorge Alessandri Rodríguez, hijo del ex Presidente, quien acogió la idea tan largamente debatida y, el 30 de enero de 1960, se instalaron faenas para la apertura del camino desde Talca a Mendoza, por este paso, vía sobre la cual se vislumbran expectativas económicas y turísticas.

El diputado Donoso Vergara reconoció, en todo momento, la labor del Juan C. Bravo Ramos en esta obra. En una oportunidad, hablando en un encuentro en la cima, dijo: “algún día, debería alzarse una estatua a este forjador del camino internacional”.

Ni pensar -un día- en quebrantar tanta tradición y hermandad, sería cosa de infelices mortales; desafiar los designios del Destino. (Bibliografía: Textos y fotografías, diarios “El Comercio”, de San Rafael, Argentina y “La Mañana” de Talca, Chile. Ambos de fecha: sábado 8 de abril, 1961)



FOTO: Lindero que señalaba exactamente la división de ambos países.