Social 10-04-2019

Inaugurada Farmacia Comunal en Linares

Está ubicada en calle Freire 341 y lleva el nombre de “Doctor Servando Muñoz Orellana”

Ayer, en una ceremonia presidida por el alcalde Mario Meza y a la que asistieron concejales y representantes de la comunidad, se inauguró oficialmente la Farmacia Comunal, ubicada en calle Freire 341.

Durante su intervención, el alcalde señaló que “el objetivo es beneficiar de manera más exclusiva a todos los habitantes de la comuna, quienes desde el día de hoy tendrán una opción más económica para adquirir los medicamentos que les ayuden a tratar distintos problemas de salud”.

“Esta Farmacia Comunitaria es universal, es decir, da lo mismo si la persona pertenece a Fonasa, Isapre, Dipreca o Capredena, ya que esto no tiene ninguna distinción. Todas las personas mayores de 18 años van a ser bien atendidas porque podrán adquirir los medicamentos que necesitan, a un menor precio. Solamente deben estar inscritos y les solicitaremos su Cédula de Identidad y la prescripción del facultativo respecto del medicamento que se necesita comprar, con un máximo de seis meses de vigencia, que es el plazo en esta Farmacia. No estamos buscando la vulnerabilidad, sino la residencia de las personas en la ciudad de Linares”, aseveró.

Por su parte, el director Comunal de Salud, Patricio Fernández, dijo que “para estar inscrito en la Farmacia hay requisitos muy simples como la Ficha Social de Hogares. Cuando la persona tenga la receta en sus manos tiene que venir acá para inscribirla y así podamos adquirir el medicamento en un tiempo determinado. La atención será de lunes a viernes de 9 a 16.30 horas. Ya tenemos inscritas 2.400 personas”.

A nombre de la comunidad, intervino la presidenta del Consejo de Desarrollo del CESAFM San Juan de Dios, Erika Retamal, quien valoró esta iniciativa, “ya que muchas personas destinan gran parte de sus ingresos a los medicamentos”.

DOCTOR SERVANDO MUÑOZ

La Farmacia Comunal de Linares, llevará el nombre del doctor Servando Muñoz Orellana, quien nació en Talcahuano, pero decidió hacer su vida profesional en Linares, destacando por su gran sentido social. Casado con Elsa Gibbs Olea, tuvo 5 hijos: Elsa, Sonia, Rosa, Servando y Víctor. Su lema profesional fue “La medicina no es sólo sanar el cuerpo, sino también el alma”.

Precisamente, una de sus hijas, Elsa, quien estaba presente en la ceremonia con una de sus hermanas y su madre, agradeció el homenaje póstumo a su padre, señalando que “es un gran orgullo para mi padre que era un hombre con mucho espíritu social. Agradecemos al municipio por este homenaje, ya que aún mucha gente lo recuerda con mucho cariño. Estamos felices y orgullosos”.

La bendición estuvo a cargo del Obispo de Linares, Tomislav Koljatic.