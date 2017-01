Opinión 31-01-2017

Inauguran calle Independencia -Recepción de su pavimentación, 28 abril 1934-

En sesión de la Junta de Vecinos, presidida por al Alcalde Sr. Oscar Aris B. se trató la recepción del pavimento de calle Independencia, junto a los tramos de avenidas, calles y el ancho de la pavimentación. El plano completo de estos trabajos se exhibe en las vitrinas de una casa comercial del centro.

A fin de darle una recepción oficial por parte de la Alcaldía -a las primeras cuadras que han sido totalmente pavimentadas, en calle Independencia- se ha invitado a una reunión a señoras y caballeros para organizar el acto social correspondiente.

La recepción oficial de las obras -de esta primera parte- se extiende desde la Estación hasta la Plaza; que se realizará a las 17:00 hrs., por lo cual el comercio deberá cerrar sus puertas a esa hora y luego podrá abrir, hasta las 21 hrs., como es habitual.

El Alcalde hará entrega de la pavimentación, por medio de un discurso, y después le seguirán en el uso de la palabra el Dr. Ferrada, a nombre de la ciudad y don Jorge Zárate, a nombre de la Juventud. Una vez finalizada la ceremonia habrá un Té Danzante, cuyo producto será a beneficio de la Cruz Roja y la Gota de Leche.

Acto Inaugural. La concurrencia se dio cita en el punto en que se construyó, por parte de los bomberos -con material propio- un hermoso arco adornado con ramas verdes y flores entre Chacabuco y Manuel Rodríguez.

Se dio comienzo al acto de inauguración, con el discurso del Alcalde Sr. Oscar Aris; luego, una distinguida dama procedió al corte de cinta; con la cual la calle quedaba al tránsito. Se inició el desfile, precedido por clarines que -con sus agudos y vibrantes toques- anunciaban al público la inauguración oficial de la parte pavimentada de la calle Independencia.

A continuación, pasó la Banda de la Escuela de Aplicación de Artillería que tocó escogidos aires marciales. Seguían el Cuerpo de Bomberos, Boy Scouts y las instituciones escolares, fiscales y particulares.

El desarrollo del acto continuó con la lectura de su discurso por parte del Decano del Cuerpo Médico y antiguo linarense, el conocido y apreciado profesional Dr. Francisco Ferrada Troncoso.

Correspondió desarrollar un programa -interesante y variado- a los liceos fiscales y las escuelas primarias. Poniendo término a la parte oficial del programa, el señor Jorge Zárate V., con una brillante improvisación.

Posteriormente, en los salones de la Intendencia, se verificó un Té Danzante, que fue muy concurrido y dejará un recuerdo imborrable en los asistentes.

Los discursos de las autoridades. El Alcalde de la comuna, refiriéndose a este acontecimiento, señaló: “tres grandes principios son los que deben preocupar a todo gobierno comunal: pavimentación, alumbrado y aseo; sin descuidar toda una serie de problemas propios de la ciudad.

La administración comunal de Linares, acogiéndose a la ley del empréstito consolidado obtuvo la suma de setecientos mil pesos y con ello pensó en la urgente necesidad de procurar la pavimentación de la ciudad. Obra a cargo de la Empresa “Tagle y Lira”.

Emprendimos una nueva cruzada, para obtener otra fuente de recursos con la vigencia de la Ley Nª 197, que nos permitiera seguir con esta obra en otras calles de la comuna. Basada en estos antecedentes, la Junta de Vecinos aprobó el proyecto de la Alcaldía para pavimentar las calles Brasil, Delicias, Maipú y Constitución (Kurt Möller, hoy) en toda su extensión, Manuel Rodríguez y O’Higgins, en una cuadra al norte de la Plaza de Armas, más las calles transversales entre Constitución y Delicias (hoy, Valentín Letelier), en el tramo comprendido entre Brasil y San Martín.

Se aprobó, igualmente, la pavimentación de veredas en las respectivas calles; destinándose a ese fin la suma de cien mil pesos. Con esta inauguración de Independencia pavimentada y la información de los montos aprobados para realizar la de las calles nombradas, Linares y sus contribuyentes deben sentirse orgullosos por este nuevo esfuerzo en beneficio de su pueblo”.

Palabras del Dr. Francisco Ferrada. “La pasada administración, si bien pudo cometer errores, hay que reconocer las obras de positivo valor económico y de progreso urbano que nos legó. Podemos enorgullecernos de un Cuartel de Carabineros, una Caja de Ahorros y una Escuela de Artillería, plantel militar que hace honor al país.

Ahora inauguramos la pavimentación y este nuevo eslabón -que se añade a la cadena del progreso material de la ciudad-, marca nuevos derroteros a lo que vendrá posteriormente. El ejemplo alienta y es aliciente digno a los ojos de quienes se levantan y vendrán más tarde, en una ciudad que se remoza”.

A todos corresponde por igual, nuestra parte en la tarea. A los políticos en el gobierno, a los profesores en las aulas, a los obreros en el trabajo, y a todos en la esfera de acción particular; que no es pequeña, porque recoge su sabiduría en el esfuerzo anónimo y silencioso del pueblo mismo.

No se hace, hoy, política tras una bandera doctrinaria, sino afianzando el prestigio de dirigente en obras prácticas de progreso, de cultura y de adelanto. Solo, de vez en cuando, una que otra labor de progreso surgía -como corola tímida- de entre la piedra colonial de algún solar abandonado.

Que esta obra sea el punto de partida de una larga serie de otras más felices, hasta que nuestra ciudad alcance su importancia, por su valor económico y social, entre las ciudades de la República”. (Bibliografía: DLR, abril 1934. Fotografía: Calle Independencia, con tránsito de oriente a poniente).



FOTO: Calle Independencia y Teatro Municipal, Linares.





Manuel Quevedo Méndez