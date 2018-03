Política 28-02-2018

Inauguran moderno edificio de Gobierno Regional para el Maule

El inmueble cuenta con 6 mil 207 metros cuadrados de superficie, 11 pisos destinados a oficinas, estructura de hormigón armado, sistema antisísmico de última generación, ascensores, acceso para personas en situación de discapacidad y cumple con todas las medidas de seguridad.

Con la masiva presencia de los funcionarios tanto del Gobierno Regional del Maule como de la Intendencia, servicios públicos, Consejeros Regionales y autoridades, se realizó la ceremonia inaugural del edificio institucional del Gobierno Regional del Maule, emplazado en la esquina de 1 norte con 1 poniente, frente a la Plaza de Armas de Talca.

El Intendente Pablo Meza Donoso, quien encabezó esta inauguración, señaló que se trató de “un proyecto muy esperado y muy anhelado por la región del Maule, el tener un centro de Gobierno donde concurran la mayor cantidad de servicios. Éste es un edificio que va a estar al servicio de la región. Aquí se van a decidir los proyectos y programas de mayor impacto social para lo que requieren los maulinos y maulinas. También esperamos que sea un espacio de reflexión sobre la descentralización y que esta reflexión vaya acompañada de los pasos necesarios para que de la teoría pasemos a la práctica, para poder tener gobernadores regionales electos y podamos tener un traspaso de competencias como corresponde a cada una de las regiones”.

El Gobernador de Linares, Pedro Fernández Chávarri en tanto, resaltó “que el edificio permitirá unificar varios servicios lo que también es un aporte a la ciudadanía quienes en muchos casos ya no tendrán que peregrinar por diferentes zonas de la capital regional para realizar algún trámite, y de esta manera junto con ahorrar tiempo a los usuarios, se logra entregar un mejor lugar de calidad de entorno laboral a las y los funcionarios”.

Por su parte, el Presidente del Consejo Regional, Boris Tapia, manifestó que “hace 20 años que los maulinos queríamos tener un edificio donde se consolidaran todos los servicios para ofrecer un mejor servicio a la comunidad, para que no estén las instituciones dispersas en la ciudad. Hay que hacer también un reconocimiento al ex intendente Rodrigo Galilea, quien en su momento como Presidente del ex – Consejo Regional de esa época, inició esta gestión. Posteriormente la asumió el ex Intendente Hugo Veloso y con el actual intendente Pablo Meza se finiquitó la concreción de este edificio. Hubo problemas judiciales, pero los intendentes y los consejeros regionales logramos superar esta situación y se logró cancelar aproximadamente 6 mil 200 millones de pesos para la adquisición de este edificio”.