Social 17-05-2020

Inauguran nuevas dependencias de Oficina Agrícola y Prodesal en Longaví



Las oficinas están ubicada en Calle 2 Oriente N°236, y cuentan con nuevos espacios de atención presencial, lo que beneficiará la atención de más de 700 usuarios del mundo campesino.

Más de 700 usuarios serán beneficiados con las nuevas instalaciones de la oficina agrícola en la comuna, que permitirá mejorar las condiciones de atención, entregándoles mayor comodidad a las cientos de familias que son beneficiadas con programas, subsidios y asesoramiento, para su producción anual de insumos del mundo campesino.

Al respecto, el Alcalde Cristian Menchaca señaló que le hubiese gustado una inauguración con los usuarios de Prodesal, y hoy es un corte de cinta de manera virtual, con los profesionales, para que vecinos y vecinas sepan que trabajamos con el mundo rural, y lo importante es entregar herramientas para mantenerse en el mundo agrícola y rural, “Estamos entregando mejores condiciones a todos nuestros agricultores, este es un programa asociado con Indap, pero para nuestros usuarios, para nuestros campesinos, he luchado mucho por tener varios prodesales, y tenemos un grupo de profesionales, técnicos, ingenieros, que se han preocupado de generar lazos de amistad, como una verdadera familia, y ya veíamos que las condiciones que requerían los agricultores no eran las mejores, pero ahora estamos felices, y desafortunadamente no podemos invitar a nuestros usuarios, para ver hecho una inauguración dedicada a ellos, a nuestros campesinos”.

El jefe de la oficina agrícola, Herman Parada, señaló estar feliz por las nuevas instalaciones, que serán muy cómodas para los más de setecientos usuarios del mundo campesino, y agradecer a nuestro Alcalde por la preocupación que tiene por las personas de Prodesal y los usuarios de Indap: “contentísimos porque tenemos una nueva oficina, cómoda, y nuestros usuarios estarán cerca de la Municipalidad, Conservador de Bienes Raíces, estamos muy felices de tener estas nuevas dependencias”.