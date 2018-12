Policial 25-12-2018

incendio de pastizales generó inquietud en vecinos de poblaciones Mesa Seco y Bari

2 veces debió concurrir personal de Bomberos, la tarde del domingo, para enfrentar un incendio de pastizales con peligro de propagación, en un terreno eriazo, ubicado en avenida Chorrillos con pasaje Miraflores, entre las poblaciones José María Bari y Mesa Seco, en el sector poniente de la comuna.

Por causas que eran materia de investigación, se generaron sucesivos focos de llamas en el terreno, que presenta condiciones de pasto alto y seco, proclive a la generación de un siniestro, cercano a viviendas.

La tarea de los voluntarios confinó el incendio de pastizal a metros de distancia de las casas, aunque fue necesaria la concurrencia de personal reforzado y la activación de una primera alarma pública, por cuanto el terreno mencionado, colinda además con una cancha particular de fútbol, con un bosque y está cercano al Hotel Parada.

Las 2 emergencias de incendio de pastizal, se activaron entre las 15:00 y 17:00 horas, siendo controladas y no generando daños personales y materiales.

Bomberos reiteró que se deben tomar medidas que no signifiquen la provocación de este tipo de siniestros, entre ellas, no botar colillas de cigarros, menos encender fuegos para quemas y denunciar oportunamente la presencia de desconocidos que, eventualmente, pudieran estar ocasionando premeditadamente este tipo de focos, recordando que sobre el 99 % de estas emergencias, se desencadenan por acción humana.