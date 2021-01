Nacional 31-01-2021

Incendio del Hospital San Borja ya está controlado: Falla eléctrica es la principal hipótesis

Las autoridades confirmaron que el incendio que afectó al Hospital San Borja Arriarán ya se encuentra circunscrito y controlado, a la espera de extinguir los últimos focos al interior de la estructura.



El fiscal Fernando Ruiz, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, señaló que "al menos desde el exterior no se ven mayores dependencias afectadas pero, como les digo, aún está trabajando personal de Bomberos extinguiendo el incendio".



"Una vez que se haya disipado el humo y las condiciones permitan hacer el ingreso seguro, vamos a tener mayores certezas de cuáles son las áreas afectadas -explicó- cuál es la magnitud de los daños y si es posible o no trabajar en el lugar para determinar la causa del mismo".



"La información que a mí se me ha entregado por parte del subdirector del hospital, es que sería un area de calderas (el área afectada)", señaló el persecutor, agregando que es una "información que también me corroboró el señor intendente de Santiago y que sumada a la información que mantenía yo, de que la causa había sido un corto circuito, podrían eventualmente confirmar la hipótesis de una falla eléctrica".

Los sectores clínicos no presentan daños

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, aseguró que no hay daño en las áreas clínicas.

"Dentro de las áreas clínicas podemos decir que no hay daño, aparte de aquel causado y el agua. El daño, principalmente, está en las áreas de apoyo. Por tanto, en ese sentido, podemos estar tranquilos: el hospital como tal, como infraestructura, está operativo", señaló la autoridad sanitaria.

"Hemos solicitado la habilitación de un colegio que está al frente de este recinto hospitalario (colegio Guillermo Matta)", enfatizó Dougnac, agregando que "para albergar a los familiares de los pacientes que están hospitalzados de modo que ahí vamos a poder entregar la información".