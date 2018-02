Nacional 14-02-2018

Incendio en Cerro San Cristóbal consumió gran parte de una ladera del cerro

El siniestro se originó en un sector cercano a casas, departamentos y torres de alta tensión, por lo que vecinos manifestaron su preocupación.

Las llamas afectaron árboles y pastizales en el sector poniente, avenida Perú con Santos Dumont, abarcando 40 hectáreas en total.

Debido a la magnitud de la emergencia, el humo se pudo apreciar desde distintos puntos de la capital.

Durante el combate de la emergencia, Carabineros no descartó la evacuación total de calle Santos Dumont debido a que el fuego, sumado al viento, complicaron el trabajo de los voluntarios.

La propagación se mantuvo por la zona central de la comuna de Recoleta. Bomberos extinguió gran parte de los focos del sector poniente.

Si bien hasta este martes efectivos de la Conaf continuaban trabajando en el lugar para evitar un rebrote del fuego, autoridades confirmaron que ya no hay focos activos. Al respecto, el comisario Andrés Barrios, de la brigada de delitos ambientales de la PDI, no descartó la intencionalidad en el inicio de las llamas. "Todo lo que dice determinación por el origen es materia de investigación (...). Como esta investigación se está iniciando, no se puede descartar ninguna hipótesis", comentó el efectivo. "Es importante en hacer hincapié sobre el cuidado extremo que hay que tener por parte de la ciudadanía, considerando las altas temperaturas. El público que acude a lugares como este debe tener un extremo cuidado de hacer fuego o encender un cigarro", agregó. Sobre el daño que dejó el incendio forestal, Barrios detalló que considerando que el cerro es parte del Parque Metropolitano, al interior del recinto "además de especies exógenas, hay especies nativas y áreas de reforestación".