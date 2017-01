Nacional 05-01-2017

Incendio en Valparaíso: Cientos de voluntarios se despliegan por la zona más afectada

A seis meses de haberse implementado la nueva ley de alimentos, el Ministerio de Salud dio a conocer un estudio encargado a la U. de Chile sobre el comportamiento de los consumidores ante la inclusión de los sellos “alto en..." en los productos. De acuerdo al estudio –realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen de la U. de Chile–, el 67% de las personas entrevistadas considera que sí influye la publicidad en los alimentos y declaran seleccionar productos con menos sellos. En tanto, sólo un 8,4% afirma tener poco interés en el rotulado, indicando que adquiere los productos de igual manera. También se evidencia un alto conocimiento de la política, ya que un 92% de los encuestados señala que sí conoce los sellos, un 96% los recuerda cuando ve los productos en el supermercado y sólo un 7% dice que no los conoce. “Aún queda trabajo, la implementación de la ley es una tarea de todos y obliga a que otros ministerios participen. La idea es que este proyecto no quede en el olvido, tiene que ir aparejado con un cambio de vida. La sociedad debe tomar decisiones más saludables”, afirmó la ministra de Salud, Carmen Castillo. En cuanto a la prohibición de distribuir alimentos “altos en...” en los colegios, el 41% de los entrevistados se mostró de acuerdo con la medida.

El caos que dejó el fuego en el cerro Playa Ancha en Valparaíso ya pareciera estar quedando atrás, y es que hoy cuando ya pasaron dos días del incendio que consumió 222 casas, los vecinos de Puertas Negras y El Molino están enfocados en la remoción de escombros y retomar, en la medida de lo posible, la normalidad. Fundamental ha sido la ayuda de los voluntarios, principalmente universitarios que, pese a estar de vacaciones, han utilizado la Universidad de Playa Ancha como su centro de operaciones para reunir ayuda a las familias y distribuirse para "subir" a la zona afectada. Ése es el caso de Tomás Cevallos (22), quien estudia Sociología en la Universidad de Valparaíso y ya tiene experiencia en catástrofes, pues además como voluntario de Techo había colaborado en el incendio de 2014 también en el Puerto y anteriormente en el terremoto de 2010. "Siempre he estado bien activo en este tipo de cosas porque estas catástrofes destapan la desigualdad que existe. Sale a flote el sentimiento más humanitario y eso es lo que yo busco poder reivindicar desde las bases los derechos de justicia e igualdad", indicó. Ese mismo sentimiento es el que mueve a Alexis Arias, quien se hizo conocido en el incendio de 2014 por utilizar una bandera chilena como capa, hecho por el cual los niños del lugar lo llamaban "Superman". Oriundo de Concepción, hoy vive en Quinta Normal, y se ha dedicado a dejar de lado su trabajo para ayudar cada vez que ocurren este tipo de tragedias. "En el 2014 estuve 19 días en Valparaíso, ahora llegué anoche y la verdad es que cuesta hacerse el indiferente ante el dolor y sufrimiento de la gente. Así que es lo mejor que uno puede hacerr es ponerse una mano en el corazón y partir a ayudar", comentó. "Unidos para salir adelante" Agradecida por todo estas muestras de solidaridad está Carmen Ortiz, madre de tres hijos y quien vio cómo el lunes su casa en calle Los Donqueros #18A de Puertas Negras fue totalmente destruida por el fuego. "Estoy muy feliz por toda la gente que ha llegado, pero no me sorprende tanto porque los porteños nos caracterizamos por ser solidarios. Siempre la naturaleza nos ha golpeado y nosotros seguimos unidos para salir adelante", contó pala en mano y acompañada por una decena de compañeros de liceo de sus hijos quienes sacaban escombros del terreno. En paralelo a ellos, el trabajo más definitivo ya avanza y cuadrillas de Chilquinta, la empresa proveedora del suministro eléctrico, retiran los cables inservibles por las llamas