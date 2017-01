Crónica 27-01-2017

Incendio ha consumido más de 700 hectáreas en precordillera de Linares

-Se determinó evacuar los sectores de La Isla y Embalse Ancoa. Se impide paso de vehículos hacia la precordillera desde Puente Tres Arcos hacia arriba. Súper avión realizó descarga en zona precordillerana





Se estima según los organismos de emergencia, en una cifra de 700 las hectáreas afectadas hasta el catastro en la tarde de ayer, por el incendio forestal declarado la tarde del miércoles, en el sector Alto el Rayo, cajón precordillerano de Embalse Ancoa, comuna de Linares.

Se trabaja con efectivos de Bomberos de esta ciudad, reforzados con Parral, Yerbas Buenas y Longaví, para confinar el avance de las llamas, que están en desarrollo por la zona de Embalse Ancoa. En la localidad de La Isla, focos del siniestro concentraron la atención de voluntarios, que fueron posteriormente controlados.

Según el Superintendente de Bomberos de Linares, Héctor Sepúlveda, “nosotros estamos realizando labor de contención, con prioridad en auxiliar a personas y proteger casas, evitando que avance el incendio. Pero específicamente, no estamos capacitados para ver el control de un incendio forestal.”

El Alcalde de Linares, Mario Meza, encabezó los dos Comités de Emergencia, COE, que se han efectuado en el puesto de mando instalado en la Escuela de Llancanao: “declaramos emergencia comunal, lo que nos permite canalizar recursos para combustible y apoyo logístico a Bomberos para combatir este incendio forestal. La ideas es que las personas, no viajen hacia la precordillera si no es necesario, sólo para ubicar a familiares y traerlos a la ciudad”.

Hasta el momento, 11 personas fueron trasladadas a la Escuela de Llancanao, habilitado como albergue. 2 viviendas fueron dañadas por el fuego y se mantiene un refuerzo y relevo de voluntarios para frenar el avance de las llamas.

Ayer, la situación continuaba incontrolable y el alcalde Meza solicitó en forma urgente apoyo aéreo para combatir el incendio en la precordillera. De hecho, el súper avión Supertanker hizo una descarga en el lugar.

Lo anterior, que ya será tema para otro análisis, deja en evidencia la necesidad de contar con un aeródromo adecuado en Linares, lo que tal como lo manifestó el jefe comunal “debe ser una prioridad para los próximos meses”.



EVACUACIÓN EN LA ISLA Y EMBALSE ANCOA



Por determinación del alcalde, Mario Meza, se pidió evacuar las localidades de La Isla y Embalse Ancoa, debido a los riesgos del incendio forestal que afecta a la zona. Un grupo de 200 scouts que acampaban en el lugar, fueron trasladados a la escuela Carlos Ibáñez del Campo, ex 35 de esta ciudad. El tránsito, a la altura del Puente Tres Arcos, quedó suspendido para que vehículos ingresen a la precordillera.



COORDINAN AYUDAS



Las ayudas para las familias afectadas se coordinan en la Oficina de Emergencia, en la Bodega Municipal de calle Valentín Letelier 740, en la Cruz Roja de calle Yumbel y en el cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Linares.