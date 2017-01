Crónica 26-01-2017

Incendios en Chile: el fuego ya ha cobrado la vida de 6 héroes

Desde el comienzo del fuego, hace algunas semanas, seis personas murieron en la tragedia más grande que se tenga recuerdo.



Desde el comienzo de los primeros incendios forestales en Chile, seis personas han fallecido en el combate de las llamas que han consumido casi 200 mil hectáreas en la zona centro-sur del país.



El pasado 15 de enero, tres brigadistas de la Conaf perdieron la vida cuando un brusco cambio de viento los encerró entre paredes de fuego cuando combatían el incendio forestal en Las Cardillas, comuna de Vichuquén, región del Maule.





Ricardo Salas Martinez de 42 años, jefe de cuadrilla de Maqui, Wilfredo Salgado Donoso de 35 años, jefe de la segunda cuadrilla de Maqui, y Sergio Faúndez Vergara de 28 años, se convirtieron en los primeros mártires de esta gran tragedia que no tiene fin.



10 días después, o sea este miércoles 25 de enero, se vivió la jornada más negra. Con el pasar de los días, los focos fueron creciendo y uniéndose, creando mega incendios que arrasaron con casas, mataron animales y destruyeron todo a su paso.



Es por eso que voluntarios de diferentes compañías de Bomberos de todo el país acudieron a combatir el fuego. Uno de ellos fue Hernán Avilés González, de 27 años, quien dejó a sus dos pequeños hijos en Talagante para recorrer cientos de kilómetros y ayudar.



En eso estaba, cuando acudió a una casa para salvar a tres personas que iban a morir envueltos en las llamas del siniestro en el sector de Santa Olga, Región del Maule. Alcanzó a rescatarlas, pero él no pudo escapar, muriendo en el lugar.



Este mártir se convirtió en un verdadero héroe, quien entregó su vida para salvar a otros de forma desinteresada, pues cabe recordar que en Chile los Bomberos son absolutamente voluntarios y no reciben pago por su noble labor.



El país se conmovió con su muerte y la Presidenta Michelle Bachelet declaró duelo. Sin embargo, el país sería sacudido nuevamente.



Horas más tarde, dos efectivos de Carabineros que rescataron a varias personas en la zona de Maquehua, quedaron atrapados en el incendio y murieron.



El Sargento 1º, Freddy Fernández Garcés, y el Cabo 1º, Mauricio Roca Sepúlveda aumentaron a 6 la cifra de héroes muertos que ha dejado esta tragedia.