Social 02-03-2022

Incendios industriales: ¿Cómo evitarlos y cuáles son los protocolos que deben cumplir las empresas?

• Toda organización que contenga bodegas con sustancias peligrosas debe disponer de un plan de emergencia. Así lo exigen las normas D.S 594 y D.S 43.

Según datos de Willis Towers Watson, multinacional británica-estadounidense de riesgos y corretaje de seguros, entre 2010 y 2020, el 70% de los incendios reportados en nuestro país se concentraron en tres rubros: Ocupaciones Industriales, Ocupaciones Mercantiles y Ocupaciones de Almacenamientos. En Chile, la regulación sobre incendios está a cargo de diversas instituciones gubernamentales; en el área laboral, al menos, el Ministerio de Salud exige a las empresas -que contengan bodegas con sustancias peligrosas- un plan de emergencia, mediante las normas D.S 594 y D.S 43.

“En casos más complejos, las empresas deben contar con planos de ubicación de dónde están sus bodegas, indicar cómo se distribuyen dentro de ellas, un listado de las sustancias peligrosas y las HDS, además de los equipos de emergencia que posee la empresa en conjunto con la coordinación con los cuerpos de bomberos”, cuenta Francisca Rojas, jefa de HSEC (Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Comunidad) en Arrigoni Ambiental, empresa que ofrece estructuras y soluciones para el manejo y almacenaje de sustancias y residuos peligrosos.

La empresa Arrigoni Ambiental, de hecho -informa la experta-, entrega al mercado bodegas que cumplen con los requisitos de seguridad preventivos y de control de emergencias, como detector de humo, extintores, ducha de emergencia y lavaojos. También, “es primordial la asesoría que se entrega respecto del estudio de carga combustible y la resistencia al fuego que la bodega debe poseer, los análisis de compatibilidad y distribución de las sustancias”, complementa Rojas.

Entre los materiales más peligrosos que puede contener una bodega están los inflamables -líquidos combustibles, alcoholes, solventes, aguarrás y líquidos derivados del petróleo, asimismo aceites y grasas lubricantes- que junto a factores como instalaciones antiguas y sin mantenimiento o sobrecarga del circuito eléctrico, fallas en sistemas de protección por cambios de voltajes o de consumo, pueden desencadenar una tragedia.

“El orden y la limpieza en bodegas de sustancias peligrosas, con el fin de no almacenar juntos materiales que son incompatibles, son muy necesarios. E incluso, no contar con personal capacitado para la prevención y/o control de incendios en su fase inicial puede traer un gran perjuicio”, advierte, Francisca, quien además es parte de la 17° Compañía de Bomberos de Santiago.

Qué hacer si inicia un siniestro

En caso de incendio, siempre hay que activar la brigada de emergencia, si es que la empresa posee una; ahora si no es posible controlarlo, se debe acudir a bomberos y entregar las facilidades completas para la contención y propagación del fuego. “Nunca se debe negar la ayuda externa, o no entregar la información para la contención y propagación del fuego, o querer sofocar de manera interna un incendio sin tener los conocimientos y herramientas necesarias para ello”, indica Francisca Rojas de Arrigoni Ambiental.

La experta señala que en el momento no se deben indicar las causas del incendio, ya que son sometidas a pericias legales; al no saber si existe o no intencionalidad y/o pruebas relacionadas se puede hacer un juicio, generando, posiblemente, un problema mayor a la organización para luego revocarlo.