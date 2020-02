Editorial 18-02-2020

Incendios que no dan tregua

Nadie ha podido quedar indiferente de como la naturaleza nuevamente nos golpea con su fuerza ya no desconocido en esta época del año, donde los incendios forestales no parecen dar tregua. Los brigadistas concentran esfuerzos para detener el avance del fuego y las autoridades utilizando sus canales oficiales, buscan la manera de devolver tranquilidad aunque ello o siempre resulta como se ha planificado. Estos dimes y diretes que se sienten en las redes sociales sólo aportan incertidumbre en una comunidad que sufre en diferentes frentes. Por un lado, tratando de proteger sus bienes y en otro en la incertidumbre de muchas veces no saber que es lo que ocurre realmente en su entorno. Ante este escenario, y como meros espectadores, nosotros, a distancia viviendo desde lejos por hora estos hechos que nos tocó enfrentar hace unos años A través de diferentes medios de comunicación hemos visto la angustia de una comunidad, como es Molina y sus alrededores, que busca generar presencia en sus autoridades para pedir más ayuda y terminar con este flagelo de los incendios forestales. ES aquí donde se cruzan los caminos entre las fuerzas reales que se disponen y la capacidad de gestión de la autoridad para poder elevar todos los requerimientos a los canales pertinentes para ir en apoyo de quienes más sufren por estos días. Mientras todo esto pasa, ya debiera estar trabajándose en un plan de reforestación y planificar en el futuro cercano como recuperar todo lo dañado en esta temporada que parece tener aún para bastante rato más en cuanto a las altas temperaturas se refiere.