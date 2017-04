Opinión 27-04-2017

Incentivos a la competitividad en el deporte linarense

Continuando con las reflexiones y análisis que me inspiran a crear un espacio de consciencia ciudadana y de las autoridades locales, es que en esta oportunidad hablaré sobre la competitividad que se refleja al exterior de la comuna y la región respecto a las actuaciones de nuestros deportistas.

Si bien no se manejan estadísticas oficiales sobre la cantidad de organizaciones deportivas activas en la comuna, está claro que visualmente y haciendo una breve inspección por los principales recintos deportivos de la comuna, vemos que el desarrollo de deportes colectivos es mayoritario, teniendo una amplia presencia el fútbol quienes ocupan casi el 100% de las canchas habilitadas para la competencia durante los fines de semana; luego vemos que el basquetbol (siendo reconocidos los esfuerzos de los clubes Linares Colleges en damas y Linares MYT en varones) y, el voleibol por parte de la Asociación Local (no tengo pleno conocimiento de clubes activos adheridos a dicha organización) y el Club Linares Voley también movilizan una gran cantidad de adherentes sobretodo en edades formativas. Luego encontramos actividades o agrupaciones que en menor medida responden a una usabilidad de dichos recintos.

Asumiendo esto, y siempre dejando en claro que no hay estudios formales a la fecha que permitan identificar ciertamente prioridades, veo que la tasa de uso de los recintos deportivos es más bien baja (4,5 deportistas por hora de uso), lo cual y viendo el aforo de uso (capacidad total de deportistas usando un recinto por hora) que por ejemplo en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto es de 30 deportistas por hora de uso, se detecta una subutilización de los recintos en toda su dimensión. Este hecho no es particular de la comuna, es una situación nacional que al momento no se ha querido discutir ni buscar soluciones concretas para ello; pero no por eso deja de ser crítico, ya que a nivel comercial hablaríamos de una “fuga de recursos”.

A esto debemos sumar algunos hechos interesantes, como la pobre mantención que reciben algunos recintos deportivos de la comuna, lo cual no solo perjudica a la comunidad, sino que a su vez los hace “poco atractivos” para incentivar algún tipo de actividad; su uso para actividades que no responden ciertamente para lo que fueron diseñados; desactualización respecto a los avances de los reglamentos deportivos y su sobredemanda indiscriminada por parte de las organizaciones y agrupaciones en horarios “prime” (horarios destinados principalmente para el desarrollo de competencias locales); generan un desconcierto estructural y por ende situaciones de desorganización en su administración.

Por otra parte, y siendo justo con todos, en la comuna existen más recintos deportivos que debiesen ser los utilizados para el entrenamiento y preparación de los equipos; extendiendo aún más las posibilidades de incremento del público objetivo; es así como vemos necesario generar un plan de extensión de uso de recintos deportivos alojados en los establecimientos educacionales al término de las jornadas estudiantiles; siempre con la mirada de generar una competencia local que tenga como epicentro los recintos deportivos principales de la comuna, incentivando a las organizaciones a tener un marco de identidad, una independencia relativa en sus horarios, una caída en la demanda de los recintos principales (y por ende un mejor aprovechamiento del recurso), e inclusive una potencial generación de nuevas agrupaciones y/o organizaciones deportivas. Esto en administración deportiva lo conocemos como diversificación de focos de atención.

Ya visto el tema de la utilización del espacio, es que debemos incentivar la competitividad en el ámbito local; para ello no existen fórmulas mágicas que solucionen el problema de raíz, sino que debemos ver la casuística y la idiosincrasia propia de la comuna. De igual manera intentaré entregar una solución propuesta a ya varios municipios con excelentes resultados:

Cada Asociación Deportiva Local debiese recibir una subvención basal por parte del Municipio para la generación de un torneo local en 3 estadios (Formativo, Adulto y Senior), que permita organizar a lo menos 1 evento para sus asociados durante la temporada anual; esto tomando el número de clubes asociados y categorías participantes por torneo. Subvención que permita a lo menos sustentar un 40 al 50% (con un formato móvil de recursos a asignar al incrementar o disminuir la cantidad de equipos por torneo) de costo total de la temporada, esto con ejecución y balance presupuestario individual por cada torneo; pretendiendo con ello incentivar a las organizaciones a que ellas por su cuenta generen sus propios recursos acorde a sus pretensiones para concretar un calendario anual de eventos locales (mediante donaciones, proyectos, esponsors, etc.), los cuales al ser ya conocidos se pueden programar en los recintos principales de la comuna con la debida antelación para las competencias, programar los recintos asignados a cada organización para su uso en entrenamiento y fomentar el crecimiento de la población practicante. Este tipo de modelo, si bien acá reducido a mínima expresión, puede ser un gran aliciente para el despertar deportivo comunal, teniendo en cuenta que tiene muchos más pasos, procesos y derivaciones para poder ser aplicado.



(Francisco Javier Retamales Muñoz,

Profesor Educación Física

Especialista en Alto Rendimiento Deportivo

Especialista en Administración y Gestión Deportiva)