Política 18-02-2018

Incertidumbre en Chile Vamos por designación de subsecretarios e intendentes

Este lunes, el Presidente electo, el equipo de Sebastián Piñera vuelve a sus oficinas de Apoquindo 3000 para continuar con el trabajo para definir a quienes ocuparán las subsecretarías y las intendencias.

Se estima que los anuncios de estos cargos se darán a conocer durante la semana del 25 de febrero. Y pese a que no lo han comentado de forma pública, existe preocupación al interior de Chile Vamos por la falta de "humo blanco" en relación al futuro gobierno.

Desde la UDI, su secretario general Pablo Terrazas, defendió al equipo del Mandatario, aseverando que "hemos visto trabajar y hemos estado muy coordinados con el equipo del Presidente trabajando en las nóminas e intercambiando opiniones sobre las personas que han mostrado interés y quieren sumarse a estos equipos".

"Estas cosas a veces toman tiempo, así que nosotros preferimos que se haga quizás en una semana más, un par de días más, pero que se tomen las mejores decisiones, porque lo que está en juego es levantar a un país, poner de nuevo en movimiento a un país que ha estado estancado y para eso se necesitan las mejores personas en los lugares más idóneos para esos perfiles", agregó.

"No importa tanto la demora, sino que lo que importa es que lleguen las mejores personas a servir a Chile", sostuvo Terrazas.

Entre los nombres que se barajan para las subsecretarías hay dos que se repiten el plato: Rodrigo Ubilla (RN) en Interior y Claudio Alvarado (UDI) en Segpres.

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) planteó que "los partidos se juegan hoy día no solamente cuando se da el pitazo inicial, se juega también en el camarín. Creo que en eso sería una buena señal del tipo de personas para las subsecretarías y los intendentes vamos a avanzar en una línea parecida".

"Estoy tranquilo, estamos dentro de los tiempos adecuados, así que creo que se va a buscar gente buena, pero que también tenga sensibilidad en el sello social, que creo que es lo que tiene que marcar este gobierno", indicó.

Una de las principales preocupaciones en el conglomerado es que el equipo no esté completo para la fecha del cambio de mando, lo que ya ocurrió en el mandato anterior de Piñera.

El senador Francisco Chahuán (RN) dijo que "el Presidente Piñera se ha tomado todo el tiempo necesario y hoy día es muy distinto a la instalación de su primer gobierno. Básicamente puesto que hoy día tenemos personas con experiencia y el Presidente se ha tomado el tiempo de elegir a nombres que tengan experiencia política y experticia técnica".