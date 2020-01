Opinión 24-01-2020

Incidencia del movimiento feminista en las actuales demandas sociales



“¡Qué vínculos existen entre lo que ha hecho, ha realizado, lo que ha trascendido, el Movimiento Feminista con este estallido social. Si pudiéramos pensar o denominar ciertos conceptos claves dentro de este estallido, tenemos consignas claras como no más abusos, no más desigualdad, no más inequidades en diferentes ámbitos, por nombrar algunos, educación, salud, pensiones, y si podemos hacer el vínculo con estas mismas palabras en torno al concepto del feminismo del movimiento feminista, si bien no hay muchos términos que podríamos hablar al respecto, si hay algo en común. Lo que busca el feminismo en definitiva, es poder cuestionar, dudar, reflexionar, debatir, sobre las estructuras, las estructuras de poder, esto de lo hegemónico, cómo se dan las relaciones entre los seres humanos y es ahí donde tenemos un punto clave de poder vincular estos dos fenómenos. Por un lado el estallido de octubre de 2019 y lo que ha hecho el Movimiento Feminista.

Yo quisiera comentarles como en este análisis no tan sólo social y cultural, sino también comunicacional, al menos tres hitos importantes que ha venido realizando el movimiento feminista en donde nos damos cuenta que efectivamente Chile había despertado un poco antes o más que antes, de octubre de 2019.

En primer lugar, octubre del año 1016 con esta multitudinaria marcha bajo la consigna “Ni una menos”, en donde miles y miles de mujeres se reunieron, también en el punto cero donde hoy se conoce como la Plaza de la Dignidad, para decir no más femicidios, no más homicidios de mujeres en manos de sus parejas y de todo tipo de violencia contra las mujeres, ese hito puntual de “ni una menos” en octubre de 1016, sin dudas que marcó un hito totalmente histórico dentro de las manifestaciones feminista.

El segundo hecho importante o hito como le hemos nombrado, es lo que se da en mayo de 2018, en donde las denuncias frente a acoso, abusos desde las universidades, hasta los diversos espacios laborales, incluyendo los eclesiásticos y otros más, realmente se dejó sentir.

Sin dudas que esas manifestaciones multitudinarias de jóvenes puntualmente en diversos sectores pudo incidir de forma significativa dentro de la sociedad chilena.

Y el último, el más reciente, lo que se vivió el 8 de marzo de 2019, con esta marcha gigantesca también en muchas alamedas de Chile, en el día internacional de la mujer, donde marcó un hito también significativo.

Qué es lo que pasa con estos tres momentos claves, que hace finalmente pensar que el feminismo ha incidido fuertemente en lo que conocemos como el estallido social, sus manifestaciones donde se hace uso del cuerpo de las mujeres, las calles que se han hecho propias como un espacio público, tan solo nos viene a demostrar que las mujeres han querido salir a estos espacios que históricamente han sido negados y no es al azar, finalmente que se sale a la calle y se hace también uso del cuerpo y de la voz, porque históricamente el hecho de acceder a la palabra escrita, a un lenguaje mucho más elevado a la educación ha sido relegado significativamente a los hombres, de ahí que la oralidad es una forma de expresión muy significativa para el caso de las mujeres.

Por eso, cuando vemos octubre de 2019, con estas manifestaciones en las calles, hacer uso de las calles, el uso de las plazas, hacer uso de los cuerpos, más bien son un reflejo de lo que ya venía presentando y manifestando este movimiento feminista.

Muchos decían, no lo veíamos venir, sin embargo cuando hacemos este análisis, podemos decir que venía desde mucho tiempo antes. Veremos ahora una señal potente, creemos el próximo 8 de marzo con un nuevo Día internacional de la mujer, esta vez con algo diferente, con un estallido a cuestas que aún todavía no tiene respuestas porque aún creemos que existe la inequidad, y la desigualdad en nuestro Chile”. (Alejandra Riveros Martínez, Directora Publicidad, Universidad Central.

Como un vínculo consecuente con estos dos importantes acontecimientos: El Movimiento Feminista y el estallido social, surgió la actuación grupal y participativa de protesta creada por un colectivo feminista denominado Lastesis, con su canción y actuación de calle “Un violador en tu camino”, con el objetivo de manifestarse en contra las violaciones sexuales y a los derechos de las mujeres en el contexto de las protestas que se realizan en este país desde 2019.

Fue interpretado por primera vez frente a la Segunda Comisaría de Carabineros de Chile en Valparaíso el 18 de noviembre de 2019. Una segunda interpretación hecha por 2000 mujeres chilenas el 25 de noviembre de 2019 como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue grabada en video y viralizada en redes sociales. Su alcance se hizo mundial luego de que movimientos feministas en decenas de países adoptaron y tradujeron la performance para acompañar sus protestas y reivindicar demandas locales por el cese y castigo de feminicidios y violencia sexual y a los Derechos Humanos, entre otras.

En el marco del Congreso Futuro 2020, celebrado en nuestro país, nos visitó y dio una charla magistral, en su apertura la popular escritora, novelista y dramaturga nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, gran exponente del Movimiento Feminista mundial. La escritora se volvió una connotada conferencista tras el éxito de sus Charlas Ted “El peligro de la historia única” y “Todos deberíamos ser feministas”.

Su pensamiento, podríamos expresarlo de la siguiente manera: “Es terrible. Yo elegí hablar de feminismo, pero soy una escritora, una contadora de historias. No estaba en mis planes ser un ícono feminista. Soy feliz de serlo, pero tiene sus contrapartidas. Hay veces en la que no quiero serlo. Y una razón es que no quiero ser la mujer conocida sólo por hablar cosas de mujeres. Me gustaría que no fuera así. Lo triste es que no debería ser problema, pero lo es. Se parece a cuando a las personas negras sólo se las toma en serio cuando hablan sobre la raza, cuando los negros hablan de ser negro…¡Una pena! Es difícil convertirse en la mujer que ha sido acosada o abusada sexualmente. Además, ahora hay muchos hombres haciéndose las víctimas”.

Desde esta modesta columna, reciban mi adhesión incondicional a la lucha y metas que están emprendiendo las mujeres de mi patria en pos de sus derechos políticos, sociales, laborales, sexuales, conyugales, culturales, salariales, igualdad de género, equidad y una justicia que las respalde y que destierre para siempre el abuso y la impunidad machista y patriarcal.



Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista