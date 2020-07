Opinión 25-07-2020

Inclusión educativa en tiempos de pandemia





Como sabemos, Chile Actualmente se encuentra en una emergencia sanitaria debido a la pandemia por Covid-19, situación que ha desafiado mayormente en el contexto educacional dado a los diferentes cambios que esto ha provocado, especialmente porque la educación se basa en un estudiantado diverso, donde deben resguardar la educación para todos y cada uno de los estudiantes; Donde muchos estudiantes como también padres se deben acostumbrar a una virtualidad improvisada dándole la suspensión a la presencialidad, donde bien no responder a las múltiples necesidades educativas de nuestra comunidad.

En este sentido, a nivel legislativo, Chile ha evidenciado avances respecto de la atención a la diversidad en aula. Si bien la Constitución Política de la República de Chile, en su Artículo 19, número 10, sobre Derecho a la Educación, establece que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, también es cierto que ese pleno desarrollo se ha fortalecido con el paso de los años, el reconocimiento de los derechos y deberes de la comunidad educativa y el Estado frente a un estudiantado con distintas necesidades de aprendizaje con base en la validación de la educación impartida sin discriminación y en igualdad de oportunidades. Esta manifestación toma forma en las legislaciones vigentes que, si bien no han significado la supresión de la segregación, sí asentó las bases para el camino hacia la inclusión educativa; y que a 5 años desde la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar (Ley N.º 20.845 – 2015), enfrenta el contexto de pandemia que remece los avances iniciales con esta deuda social y que de manera preocupante ingresa a las aulas y atenta contra el aseguramiento del proceso educativo.

En estos momentos de pandemia, tanto los docentes, padres, apoderados y estudiantes se han visto afectados en diversas formas. Pasar desde lo presencial a lo virtual parece ser en primera instancia la opción para el proceso de pandemia procurando buscar un tipo de normalidad emergente. Sin embargo, lo que vemos aplanarse es el acceso igualitario al proceso de educación formal, ya que este cambio drástico ha puesto en evidencia limitaciones que en lo presencial se sostenían y superaban por medio del trabajo diario. Al respecto, se podría bien pensar en algunas situaciones que se enfrentan en estos momentos, tales como: manejo de las tecnologías por parte de la comunidad educativa, apoyo y acompañamiento familiar, participación efectiva del profesional de apoyo a la docencia, adecuación curricular en instancias de emergencia sanitaria, tenencia de equipos de tecnología para la comunicación en red, acceso a internet, espacios efectivos en el hogar para el estudio, mediación efectiva de los aprendizajes, entre otros. Todo lo señalado y más, difícilmente permite sostener las bases del camino hacia la inclusión educativa, por el contrario, dejan a quienes más lo necesitan en un aislamiento devastador, donde la educación responde a todas las pantallas conectadas, pero no a cada uno de los estudiantes y, dado esto, segrega sobre la marcha a quienes no puedan (por variados motivos) participar de este nuevo y emergente proceso educativo.

Dicho anteriormente, la inclusión educativa en el actual contexto de pandemia se ha visto afectada muy desfavorablemente, No obstante, se debe también reconocer que muchos docentes, estudiantes, profesionales de apoyo, entre otros. han procurado, desde sus recursos personales, intentar sostener y levantar sobre sus hombros la educación virtual formal en el país, usando sus fuentes de internet en el hogar. Además de esto, los docentes deben compatibilizar el cuidado de la familia y la intromisión del trabajo en el hogar, flexibilizando sus horarios 24/7, respondiendo a cada mensaje de chat o correo electrónico que colapsa sus bandejas de entrada, postergando el almuerzo y dejando de lado el tiempo requerido para ello, usando incluso sus propios ahorros en equipo computacional y posponiendo su propia vida para asegurar que cada estudiante pueda participar de la educación a la que tiene derecho.

Observemos entonces el panorama de manera más general: Los estudiantes han visto interrumpidas sus actividades cotidianas, los docentes se presentan ante un escenario educativo nuevo e inesperado, los profesionales de apoyo a la docencia deben recrear su labor en emergencia, las familias abren la puerta de sus casas para la llegada del aula virtual. En forma extensa, todos en este nuevo proceso educativo se han visto remecidos en forma profesional y personal por lo de la pandemia y las medidas sanitarias para minimizar los contagios, realizando el cierre prácticamente mundial de los jardines, escuelas y liceos, lo que afecta el avance de la educación. Chile, como todos los países, ha reaccionado, procurando que los procesos de enseñanza y aprendizaje se mantengan a través del tiempo promoviendo la continuidad durante la emergencia sanitaria internacional. Sin embargo, el cierre de los espacios educativos presenciales ciertamente provoca pérdidas cuyos efectos perdurarán en el tiempo tales como deserción escolar, el retraso en el logro de los aprendizajes, aumento en la desigualdad educativa, disminución de la movilidad social, por señalar algunos, que sin importar los esfuerzos que se realicen, dejarán huella en la educación y formación de los ciudadanos del país y que inevitablemente deterioran el avance de la inclusión educativa.

La inclusión educativa se encuentra en crisis, Chile cuenta con normativas de resguardo, cuando la solución inmediata al cierre de los establecimientos escolares es la educación a distancia, el aprendizaje en línea, lo que resulta en la segregación de los estudiantes que no cuentan con los requisitos mínimos para su implementación, entendiendo esto, más allá del computador y la conexión a internet y abarcando aspectos habitacionales, alimenticios, familiares, socioemocionales y más. Estos elementos afectan las oportunidades de aprendizajes de los estudiantes. Debemos de preguntarnos, ¿Saldremos fortalecidos y enfrentaremos una próxima emergencia de estas magnitudes con éxito? ¿Podremos sobreponernos al impacto futuro de la afectación mundial y local en el ámbito educativo? Muchos son los cuestionamientos que surgen al mirar de frente esta pandemia que está afectando a los estudiantes de hoy, complejas son las respuestas que intentan resolverlas, esperanzador es el deseo de que no se pierda el camino iniciado por el derecho a la inclusión educativa efectiva.

De esta forma, muchas acciones son cuestionables en cuanto a la respuesta frente a los cambios sociales producidos por esta emergencia sanitaria mundial que enfrentamos, tanto en lo relativo a las políticas de acción estatales como a la respuesta individual de los actores del proceso educativo. sin embargo, algo que no podemos dejar de evidenciar es el reconocimiento de que la educación es responsabilidad de todos. La inclusión educativa en tiempos de pandemia se sostiene frente a la adversidad, intentando sobreponerse a la separación social, en este difícil contexto de incertidumbre, nos permite ver el enorme compromiso social que todos y cada uno de nosotros debemos asumir para que sus orígenes fundamentales sobrevivan a esta pandemia.





(Claudia Andrea Castro Caipa

Estudiante de Pedagogía en Matemáticas y Computación

Universidad Católica del Maule)