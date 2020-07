Opinión 10-07-2020

Inclusión en general en Chile





En Chile se dice que todos los establecimientos deben asegurar el derecho de todas las personas a la educación, para así eliminar la discriminación y abordar la diversidad, cada establecimiento debe promover la inclusión por medio de prácticas educativas que aseguren el acceso, la permanencia y la participación de todos los estudiantes, favoreciendo su desarrollo de acuerdo a sus aptitudes, necesidades y motivaciones.

Bajo mi opinión pienso que en nuestro país estamos lejos de lograr una inclusión donde cada persona con capacidades diferentes se sienta acogido y valorado por lo que es, ya sea por sus compañeros de establecimientos educacionales o por colegas en el ámbito laboral, esto también es un tema cultural dado que miramos como bichos raros a estas personas y no nos ponemos en los zapatos de ellos o sus familias, para que como sociedad seamos un aporte en su desarrollo tanto en el ámbito educativo como laboral, hoy el bullying hacia estos seres humanos como todos, es un temor constante en las familias.

Otro tema igual de importante es la infraestructura, por ejemplo la ley de inclusión laboral se promulgó en 2017 y algunas fuentes laborales no cuentan con la infraestructura necesaria de acuerdo a las necesidades de las personas, por tanto como las empresas en estos casos no tiene las condiciones básicas para cumplir con lo que dicta la ley, van dejando de cumplir con esta contratación mínima excusándose en esto, si hay algunos establecimientos que se preocupan de estas personas y lo voy a nombrar , empresa UNIMARC brinda una fuente laboral a adultos mayores, quien bajo una propina que entrega un cliente por embolsar sus productos, puede complementar las bajas pensiones que se entregan en nuestro país.

Lo mismo pasa con los colegios, al momento de buscar te dicen que todos los establecimientos pueden recibir a tu hijo con capacidades diferentes, pero la realidad en nuestro país es otra, siempre es un trámite y otro para luego decirte que lamentablemente el establecimiento no cuenta con esto o aquello, así las familias deambulan de un establecimiento a otro, siendo un desgaste emocional y familiar tremendo para saber cómo se sorteará el futuro de su hijo, debe ser difícil para estos padres saber que su hijo tiene capacidades diferentes como para que más encima la sociedad les ponga más obstáculos aun.

Por ejemplo cual sería mi aporte en este tema de la inclusión , perfeccionar la ley de inclusión, sancionar en colegios a alumnos, padres , profesores u otro funcionario que intervenga en el desarrollo de un niño con capacidades diferentes y por qué puse los padres, porque nuestros valores y el respeto por las personas se infunden en nuestros hogares, si enseñamos a nuestros hijos a respetar, ayudar y apoyar por sobre todas las cosas a las personas que hacen las cosas de manera diferentes a nosotros nuestra sociedad va a ser más justa y solidaria.

Con respecto a la ley de inclusión laboral, tampoco se fiscaliza que las empresas cuenten con el uno por ciento que se les exige, por tanto en chile tampoco tenemos una gran posibilidad de que estas personas puedan generar sus propios ingresos insertándolos en nuestra sociedad como pares nuestros, estamos como país en debe con muchos niños y adultos que necesitan desarrollo educacional y laboral.

A la inclusión en Chile le queda mucho camino por recorrer, ojalá todos desde nuestros hogares enseñáramos a nuestro hijos el significado de la inclusión, contamos con el gran apoyo de la teletón que se encarga de rehabilitar pero falta la integración de estas personas rehabilitadas. La inclusión esta implementada pero aún no se ve un mayor avance a lo largo y ancho del país, ya que, la sociedad no está acostumbrada y no tienen una mentalidad desarrollada para tratar a las personas con discapacidades.

Por tanto la inclusión según muchas personas, es insertar en la sociedad a todas las personas tengan las capacidades que sean, donde ellas pueden participar, contribuir y beneficiarse mediante este proceso el cual es demasiado largo, ya que, nosotros primero que nada tenemos que cambiar y darnos cuenta que existen personas diferentes a uno, pero no por ser diferentes saben menos, sino que nosotros tenemos que aprender de ellos y así el país surgirá, porque ya no se verán como personas distintas sino que nos veremos de igual a igual, que es lo que realmente somos.





(Anais Arellano

Estudiante de Pedagogía en Matemáticas y Computación

Universidad Católica del Maule)