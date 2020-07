Opinión 30-07-2020

Inclusión en nuestro país desde una perspectiva más global





Qué difícil es hablar sobre este tema, pues en mi caso, en algún momento ha afectado mi vida personal, pero, es esto mismo lo que me motiva a ponerlo sobre la mesa y poder dialogar al respecto. Creo que la inclusión en nuestro país se encuentra en cierta forma “disfrazada”, escondida detrás de leyes que dicen incluir a todo el estudiantado sin excepción alguna, detrás de una falsa careta de una sociedad completamente inclusiva e incluso detrás de cierto tipo de “publicidad” que pueden llegar a utilizar ciertos establecimientos educacionales para “atraer” a más alumnos jactándose de ser un colegio inclusivo en su totalidad y en un sin fin de otras situaciones que no deberían por qué ser. No sólo pienso en la inclusión educativa como tal, sino en la inclusión en un aspecto global, por ejemplo, en nuestra sociedad. Qué triste es ver que en pleno año 2020 siga habiendo discriminación, de todo tipo, que en la calle las personas miren sorprendidas o incluso despectivamente a quien tiene alguna discapacidad física, algún síndrome, una piel más o menos morena, y así muchos otros casos, en que por más horrible que suene la palabra, clavan su mirada como si la otra persona fuera “anormal”, como si la diversidad en nuestro mundo no existiera, sin pensar en lo que la otra persona pueda sentir o provocar en ella dichas miradas y comportamientos sin una pizca de empatía y de respeto. ¿Cómo podemos hablar de inclusión, aludiendo que ésta se encuentra ya incorporada en nuestras vidas, en las escuelas, en el trabajo, en la sociedad misma, si aún hay padres que continúan replicando pensamientos retrógrados respecto a una persona distinta a ellos, si en el trabajo aún hay personas que dejan de lado a un compañero simplemente por ser extranjero, o si en la escuela hay profesionales que callan ante la discriminación entre sus propios estudiantes?

Estamos lejos de llegar a una verdadera inclusión si como personas seguimos así, haciendo vista ciega y oídos sordos a algo que se encuentra frente a nosotros y que podemos y debemos cambiar. Tenemos la oportunidad de educarnos respecto a este tema, de informarnos, de dejar en el pasado conductas discriminatorias que aprendimos o replicamos a lo largo de nuestras vidas (quizás sin siquiera darnos cuenta), y así poder compartir nuestro conocimiento con quienes nos rodean, dialogar con nuestra familia, conocer la opinión de cada uno y así poder replantearnos el verdadero concepto que tenemos sobre inclusión, si realmente la estamos aplicando en nuestro día a día, y así corregir nuestras equivocaciones y avanzar un paso más de donde nos encontrábamos. Tenemos el poder de educar a las nuevas generaciones desde el amor, la aceptación, la empatía y la solidaridad con nuestros pares. Enseñarles desde pequeños que la humanidad, la naturaleza, nuestro mundo entero está lleno de diversidad, que cada persona tiene distintas habilidades y destrezas, que absolutamente todos somos diferentes e importantes. Y de esta forma, lograr que esta enseñanza se replique con el tiempo y genere un cambio en la sociedad.

Siempre dicen que el cambio debe partir desde uno mismo y esta no es ni debe ser la excepción. Educar con el ejemplo, sobre todo quienes nos estamos preparando para en un futuro ser docentes, tendremos la obligación de inculcar en nuestros estudiantes el respeto frente a todos sus compañeros, enseñar que el ser diferentes es lo que nos hace completamente únicos, nos permite complementarnos y enriquecernos el uno del otro. Tendremos el deber, además, de frenar cualquier situación de exclusión o discriminación, no callar jamás, siempre intervenir y corregir estos comportamientos, preocuparnos que ningún estudiante esté siendo excluido o excluida, observar si nosotros mismos en nuestra clase estamos incluyendo a todo el universo estudiantil, si estamos escuchando sus opiniones, permitiendo que intervengan cuando ellos crean necesario hacerlo, motivándolos a participar activamente, incentivando sus distintas habilidades y ayudándolos a mejorar tanto en el ámbito educativo como en su crecimiento personal, formando personas más humanas y que aporten positivamente a nuestra sociedad.

Creo que siempre se puede mejorar, y claramente en este tema nos queda un largo camino por recorrer, pero son los pequeños cambios los que hacen la diferencia. La educación es el arma más potente que tenemos en nuestras manos, pero lamentablemente, en nuestro país, el hecho de que exista una ley de inclusión no significa que de un momento a otro todo nuestro sistema educativo se haya vuelto inclusivo como por “arte de magia”, todo lo contrario, está bien que existan este tipo de leyes pues demuestra que algo de interés hay en querer avanzar, pero este mismo avance se estanca si no existe fiscalización del cumplimiento de ésta en los colegios, si no existe mayor capacitación hacia los profesionales, si muchos de los recursos quizás no se destinan realmente a materiales y herramientas pedagógicas, o si existe un nulo apoyo hacia nuevos proyectos educativos inclusivos que surjan en el tiempo.

Debemos cambiar esto y muchísimo más, se lo debemos a cada niña o niño que se haya sentido en algún momento de su vida desplazado por esta sociedad, por la escuela, por sus compañeros o amigos, por cada dolor que haya tenido que experimentar al ver que lo miraban como algo raro, como alguien menos capaz que los demás, o siendo menospreciado. Se lo debemos también a los que ya vienen y a los que vengan después, para que puedan crecer y desarrollarse en un mundo en el que se aprecie y valore cada fortaleza y debilidad, donde las diferencias sean para enriquecerse y no para descalificar. Un mundo en el que por fin la sociedad haya comprendido que cada persona es valiosa por cómo es, sin querer ni tener que cambiarles nada. Un mundo en que las oportunidades sean iguales para todos, sin importar clases sociales, política, religión, orientación sexual, color de piel, entre otros. En fin, un mundo con personas verdaderamente humanas.



Macarena Rebolledo Leiva

Estudiante de Pedagogía en Matemáticas y Computación

Universidad Católica del Maule