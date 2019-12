Social 12-12-2019

Inclusión: Escuela España organizó primer Torneo Goalball para niños no videntes

Evento deportivo contó con el apoyo de la comunidad escolar, apoderados, empresa privada y municipio local

El Goalball, es el único deporte creado específicamente para personas ciegas o con baja visión. Participan dos equipos de 3 jugadores. El juego se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota, la cual lleva en su interior cascabeles que suenan al movimiento del balón, por lo que este deporte requiere una gran capacidad de orientación espacial para poder interceptar el balón, situarse estratégicamente en el campo y realizar el lanzamiento. Un dato a destacar es que todos los jugadores llevan antifaces opacos para igualar la falta de visibilidad de los participantes. En algunas competiciones los jugadores además del antifaz deberán usar parches oclusivos. El Goalball es el único deporte paralímpico.

Durante el partido, de 20 minutos totales de duración, cada equipo se sitúa en un lado de la pista, junto a la portería de 9 metros de ancho. El objetivo es, mediante el lanzamiento con la mano del balón, introducirlo en la portería del equipo rival. Cualquiera de los tres miembros del equipo intentará que el balón no entre en la portería. Todos los jugadores llevan antifaces opacos para igualar la visibilidad de todos los participantes.

La pista utilizada para Goalball consistirá en un rectángulo de 18,00 metros de largo por 9,00 metros de ancho dividida en seis áreas. Todas las líneas del campo estarán marcadas en relieve para que sean reconocibles al tacto, con el fin de que los jugadores puedan orientarse con facilidad.

DEPORTE INCLUSIVO

La escuela España de Linares realizó el primer torneo Goalball, donde participaron niños no videntes (3) de este establecimiento. En relación a lo que fue esta experiencia pionera a nivel educacional la directora Rosa Elena Fuentes, dijo que “es la primera vez que tenemos un campeonato de este tipo, un deporte inclusivo para los alumnos no videntes. Nosotros en el colegio tenemos tres estudiantes en esta situación. Sus compañeros han querido participar y se han puesto vendas en sus ojos, para acompañarlos en este torneo. Agradecer también a los profesores que gracias a su gestión lograron algunos trofeos y medallas. En lo personal estoy muy orgullosa de toda la comunidad educativa que han logrado realizar este deporte, todo por la inclusión de nuestros estudiantes”.

Uno de los alumnos no vidente, Marco Pizarro, expresó que “la experiencia fue muy buena, super entretenido y ojalá este deporte se siga realizando. Creo que es una buena idea de plasmarlo a nivel comunal”.

Nicolás Maldonado, es otro estudiante no vidente: “fue un torneo bueno, y donde todos nuestros compañeros nos han apoyado. Y como lo decía mi compañero Marco, buscar la instancia de realizarlo a nivel comunal, teniendo como objetivo la inclusión en Linares”.

Finalmente, el docente y coordinador de este evento deportivo de la Escuela España, Sergio Carrasco, manifestó que “fue una linda actividad, con la participación de los alumnos no videntes y sus compañeros que los apoyaron. Tenemos un equipo de inclusión escolar comprometido con el establecimiento y esperamos que se pueda repetir de manera más masiva a nivel comunal”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo