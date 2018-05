Opinión 28-05-2018

Inclusión laboral, no es caridad

La semana pasada el Ministro del Trabajo y el Director del Trabajo informaron que habrá nuevas acciones para aclarar la Ley de Cuotas y sus reglamentos. Generarán dictámenes que permitirán dilucidar algunos temas y así lograr que la ley se cumpla correctamente. Me alegro que tanto Gobierno como empresas y sociedad civil, estemos trabajando juntos para lograr que la ley sea efectiva y se cumpla en beneficio de las personas con discapacidad. Hoy estamos viendo como se están registrando en la Dirección del Trabajo las empresas que ya tenían personas contratadas antes de la ley. El desafío es incluir a aquellas que recién han iniciado el camino y evaluar la permanencia de las personas en los cargos. Es importante destacar que el problema mayor no es la colocación de una persona con discapacidad en un trabajo, sino que ésta se mantenga en el mismo y pueda promocionarse cada vez que se dé la oportunidad. ¿Cuál es el desafío ahora? Hacer la inclusión, pero hacerla bien. Para ello es necesario no solo buscar un puesto de laboral, sino que dicho puesto esté de acuerdo a las competencias que la persona tiene. Ni por sobre ellas ni por debajo de ellas. Se aburrirá o se frustrará igual que cualquiera de nosotros. Entonces iniciemos nuestro trabajo. Han nacido muchas empresas asesoras en materias de inclusión. Si Ud. está contratando el servicio exija que hagan un análisis del puesto, evaluando las competencias que se requiere para desempeñarlo y vean que la persona que le ofrecen para ocuparlo, las tenga para desempeñarse adecuadamente. No nos olvidemos que esto no es caridad, es un derecho de la persona con discapacidad. Si todos nos ocupamos y nos preocupamos de hacer las cosas bien, tendremos un éxito muy importante y los beneficiados principales serán las propias personas con discapacidad. Si no lo hacemos, los grandes perjudicados nuevamente serán las personas con discapacidad, porque aumentaremos los prejuicios ya existentes como el que apunta a que «no sirven para trabajar». Los invito a todos, a las personas con discapacidad a formarse para aumentar las competencias que tienen; a las empresas a acompañarse por organizaciones que saben hacer el trabajo hasta que internamente aprendan a hacerlo; y a las instituciones, a hacer un trabajo responsable, manteniendo las evaluaciones, fiscalizando y haciendo las correcciones normativas, cuando esto se requiera. Las personas con discapacidad no se merecen perder esta oportunidad. Queremos un Chile inclusivo, y esta es la oportunidad.

ESCUELA DE ARTILLERIA CELEBRA 67° ANIVERSARIO Con un acto oficial programado para el mediodía de hoy en el patio principal del plantel militar, la Escuela de Artillería de Linares celebrará el 67° aniversario de su fundación. La ceremonia será presidida por el Comandante de Institutos Militares, Brigadier General Jorge Ballerino Samford, y contará con la presencia del Intendente Regional, Brigadier General Patricio Gualda Tiffaine, autoridades provinciales, Alcaldes de la provincia y numerosos invitados. El programa de hoy se iniciará a las 8 horas con una Misa de Acción de Gracias, oficiada por el Capellán del Instituto, Oficial del Servicio Religioso Mayor Mario Manríquez Herrero. DEPORTES LINARES SE PREPARA PARA JUGAR CON O’HIGGINS Los albirrojos se preparan ahora para ir a jugar con O’Higgins en Rancagua este domingo a las 15,30 horas, en partido correspondiente a la quinta fecha de la segunda rueda. El rival en esta oportunidad es un equipo bastante complicado, ya que en su casa se hace respetar. Además, se ha reforzado con un centrodelantero de quilates, como lo es Buffarini, ex seleccionado argentino. Sin embargo, el partido debiera resultar bastante estrecho, ya que Linares ha elevado su rendimiento y O’Higgins ha venido decayendo en las últimas fechas.

37 AÑOS DE EXISTENCIA CUMPLE HOY LA ESCUELA DE ARTILLERIA El primer plantel artillero del país, la Escuela de Artillería de Linares, cumple hoy 37 años de brillante existencia. Fue creada el 27 de Mayo de 1921, teniendo como sede El Culenar, cerca de Talca; posteriormente, siendo Presidente el actual Mandatario, don Carlos Ibáñez del Campo, en su primera administración, fue traída a Linares. Su actual Director es el Coronel don Oscar Villegas Ramírez. Antes fue Sub Director en el mismo plantel militar. Ha venido en reemplazo del Coronel don Guillermo Toledo Ortiz que hace poco partió a España para asumir la Jefatura de la Misión Militar en Madrid. EN JUNIO SE LLAMA A PROPUESTA PUBLICA PARA PAVIMENTACION DE CALLE ARTURO PRAT Reasumió sus funciones el Alcalde de Linares, don Ireneo Badilla Fuentes, quien había ido a la capital con el propósito de realizar gestiones en favor de la solución de algunos problemas locales. En Santiago, entre otras gestiones, el Alcalde señor Ireneo Badilla consiguió de la Dirección General de Pavimentación que el 15 de junio se llame a Propuestas Públicas para pavimentar la calle Arturo Prat. También se entrevistó con el Director General de Obras Sanitarias, quien le aseguró que las obras de alcantarillado de Arturo Prat no dificultarán los trabajos de pavimentación.



( Andrea Zondek, presidenta Fundación TACAL)