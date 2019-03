Social 17-03-2019

Inclusión y diversidad: temas que prioriza el Liceo Bicentenario Instituto Comercial

En los patios y parques del Liceo Bicentenario Instituto Comercial se respira eso: además de inclusión, los estudiantes viven en un entorno de armonía excepcional, que destaca en el mundo de la educación pública de la Provincia de Linares. Inexistentes casos de bullying, así como total consciencia de la identidad de género hacen que el ambiente sea óptimo, ya que si hay algo que está grabado en la identidad del colegio es el respeto por las distintas nacionalidades y cultos, además de practicar disciplinas provenientes de todo el orbe a través de los talleres extraprogramáticos.



Al respecto, la directora del establecimiento, Jacqueline Concha Albornoz, manifestó que el liceo, desde un tiempo a esta parte, ha obtenido excelentes resultados en las herramientas que evalúan el clima escolar y la tranquilidad y satisfacción de los estudiantes. De hecho, existe un compromiso constante con la inclusión, la cero discriminación, el respeto por las distintas opciones y las diferencias culturales.



“Si bien existen problemas y conflictos aislados entre los estudiantes, estos son pocos y además forman parte de una comunidad sana donde las cosas se conversan y se solucionan. No escondemos los problemas bajo la alfombra y los enfrentamos”, dijo la directora. Agregó que los jóvenes no tienen consciencia de una problemática que es más bien de adultos, refiriéndose a los temas que tanta diatriba causan en la opinión pública. “Los jóvenes que se desenvuelven en ambientes como el nuestro tienen pureza intelectual y están limpios de todos los prejuicios que tiene la gente adulta. No hemos tenido que aplicar políticas fuertes que garanticen nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad, al contrario, son los propios estudiantes los que identifican a su colegio con esta postura y aplican los mecanismos de prevención”, concluyó.



Si bien, el Liceo Bicentenario Instituto Comercial, no es una institución que reciba fondos específicos para garantizar la inclusión y la diversidad, tiene la premisa de aceptar a cualquier estudiante, independiente de su culto, origen étnico, cultura, orientación sexual, identidad de género y cualquier tipo de diferencia.