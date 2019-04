Opinión 09-04-2019

Inconcluso



(Maximiliano RL)





Hay caminos separados que llevan a un mismo destino,

y él, cual paquidermo aturdido, escindido entre ser y estar, piensa en qué es lo que merece.

El manantial de la mente fluye,

noctámbulo,

mientras los recuerdos lo mantienen cuerdo, aunque su pasado lo vuelva loco.

El universo no es un vacío total

ni un total vacío, y ni el desierto está desierto.

Pero al reconocer que hay alguien que forja su ser al ver su esencia,

comprende que él también nace y muere en los ojos que le miran.



Y por gracia mundana, el día llega y la senda se hace estrecha.

Más adelante, hay un niño que corre, juega, salta y llora,

pero que no se da cuenta que vive en el presente.

Más bien, es el adulto quien sufre la nostalgia.

Nostalgia. Como la nostálgica zarzamora

que ya sólo es el fondo difuminado de una pintura abstracta.

El sonido más lejano de una lejana risa.



Y hoy, a esta hora,

cuando han pasado las más grandes penurias y el mayor aprendizaje dicta que con el dolor se vive,

se acepta lo inevitable.

Se comienza a ser,

se comienza a dialogar

se comienza a luchar por los espacios

y se resguarda la obra del pensamiento.

Y cuando el Hombre se vuelve sombra y sueño

y las esperanzas se funden en una alegoría,

surge un plegaria.

Oh luna, vuelve a mí. Ven a mí

y regocíjate en mi silencio mientras callo, mientras caigo. Mientras vivo.