Crónica 15-04-2017

Incrementan fiscalizaciones de pescados y mariscos en el Maule

Con la llegada del fin de semana largo, la comunidad acostumbra a consumir pescados y mariscos, lo que se traduce desde el punto de vista sanitario, en redoblar las fiscalizaciones a la comercialización de estos productos.

Dado lo anterior, el Seremi de Salud (s), Rafael Santander, junto a equipo de inspectores han recorrido la región fiscalizando los principales puntos de venta, basándose principalmente en la medición de temperaturas de los productos, los cuales deben estar entre 0º y 5ºC . “Hemos iniciado diez Sumarios Sanitarios, cuatro en el Mercado Particular de Constitución, otros tres en el Mercado Particular y Municipal de Pelluhue, y en el de Curanipe, dos en el mercado de mariscos Linares y uno en mercado de Cauquenes, debido a que se ha encontrado que los mariscos y pescados no se mantienen con las escamas de hielos o refrigerados, solo cuando llega la autoridad sanitaria los vendedores se disponen a hacerlo, vamos a seguir todo el fin de semana fiscalizando, tanto en la costa de Iloca, como en la provincia de Talca, Cauquenes y Linares”, acotó el Seremi de Salud.

La autoridad sanitaria recomendó a los consumidores tener especial cuidado en la adquisición de productos del mar, al tocar la carne del pescado con el dedo, esta tiene que volver a su posición original rápidamente, las agallas deben tener un rojo color vino, los mariscos al tener contacto se cierran rápidamente, eso quiere decir que están vivos. Además, mencionó que “al momento de consumir productos marinos, para disminuir el riesgo de gastroenteritis por vibrión parahemolítico en el hogar, se deben hervir los mariscos por al menos 5 minutos, no basta con lavarlos; lavarse las manos antes y después de manipular alimentos; lavar las superficies y utensilios de cocina que han estado en contacto con alimentos de riesgo; evitar la contaminación cruzada, manteniendo separados los alimentos crudos de los cocidos; recordar que el jugo de limón no cuece los alimentos y mantener los mariscos refrigerados y separados de otros alimentos”.

FERIA DEL PESCADO EN LINARES



Ubicada en la calle Brasil a un costado de la Estación de Ferrocarriles de Linares está la Feria del Pescado, donde se pueden encontrar una variedad de productos del mar a un precio económico.



Justamente, el alcalde Mario Meza, junto a los locatarios de la feria y algunos consejeros regionales de la provincia de Linares, le dio el vamos a la actividad.



“Hay más de treinta puesto de locatarios que están establecidos, con mariscos y pescados frescos. Existe la supervisión y fiscalización de la autoridad sanitaria por parte del Ministerio de Salud. Vengan con toda la tranquilidad del mundo”, comentó el alcalde Linares Mario Meza.



La feria estará abierta desde el jueves, hasta el mediodía del domingo de pascua de resurrección.



El dirigente histórico de la feria, Querubín Aravena comentó que “es un esfuerzo que hacemos todos los colegas, acá es muy motivador. Tenemos pescados y mariscos de la mejor calidad y con precios muy económicos”.