Deportes 19-09-2021

IND apoya a Diego Silva clasificado al Mundial de Georgia para Powerlifting



*Deportista paralímpico oriundo de Hualañé competirá la cita planetaria a realizarse en Georgia, en su calidad de subcampeón nacional desde 2019.





Diego Silva Herrera practica el Para Powerlifting hace cinco años.

En su disciplina paralímpica ha elevado a su comuna de Hualañé a lo más alto del concierto deportivo del país.

Por ránking está clasificado para el Campeonato Mundial a realizarse en Georgia, ubicado en la intersección de Europa y Asia.

En apoyo a su proceso preparatorio para esa justa internacional, el Instituto Nacional del Deporte le hizo entrega de implementación deportiva.

El Director Regional de la institución, Sebastián Pino Sáez, destacó el encuentro con el joven deportista “muy contentos de poder contribuir, en primera instancia con materiales para la comuna de Hualañé, como por ejemplo, con los arcos para el taller de especialización de balonmano, como así también, apoyar a Diego, que es uno de los importantes deportistas paralímpicos que tenemos en la región y que tiene una gran proyección”.

Diego Silva agradeció esta entrega que le permitirá fortalecer su preparación para el Mundial de Georgia “esto me motiva a seguir entrenando con todo el esfuerzo y muy motivado por el apoyo del IND y esto me motiva a seguir dándolo todo para los próximos desafíos, como por ejemplo, el que tendré en Georgia a fin de año. Mi anhelo es recuperar el cetro juvenil y nacional, un sueño mío es llegar a París 2024 o a Los Ángeles 2028. La participación de los chilenos me motiva a seguir en esto”, dijo.

Se aprovechó la oportunidad, para entregar implementación deportiva tendiente a potenciar los talleres deportivos de los Programas Crecer en Movimiento y Deporte de Participación Social que realiza el IND en esa comuna costera.

La recepción de estos implementos fue agradecida por el encargado comunal de deportes, Walter Cordero Morales: “muy agradecidos de IND. Su Director don Sebastián Pino se ha portado muy bien con nosotros. Nos acompaña Diego Silva, que es un representante a nivel nacional de nuestra comuna y se les hizo entrega de implementación que también servirá y esto nos ayudará a seguir desarrollando nuestros talleres y gracias a ellos esto ha ayudado a que pueda funcionar bien”, indicó el ex – futbolista profesional

El aporte del Instituto Nacional del Deporte consiste en pesas rusas de 8, 10 y 12 kilos; bandas elásticas; mancuernas; ruedas abdominales; cuerdas crossfit; colchonetas; trx; balones medicinales y arcos para la práctica del balonmano, entre otros.